Luísa Sonza grava 1ª música sertaneja com Luan Santana

A cantora Luísa Sonza faz sua estreia no sertanejo com um feat na música ‘Coração Cigano’, do cantor Luan Santana, gravada ao vivo em show na Vila Itororó, em São Paulo, no final do passado. A canção faz parte do álbum e DVD “Luan City” lançado nesta terça-feira (9) em comemoração aos 15 anos de carreira do cantor.

Luan conta que compôs a canção há dois anos na beira da piscina ao lado da família, que estava cobrando o lançamento. “Fiz uma sequência de notas, comecei a cantarolar e foi nascendo muito rápido. Mostrei para o meu pai e minha mãe no violão antes de ser gravada”, disse o cantor.

Para o cantor, Luísa soma muito pessoalmente e profissionalmente para o projeto musical com suas referências do pop mundial e funk. “‘Coração Cigano’ combina com a Luísa porque tem uma melodia quente, romântica e, ao mesmo tempo, namora com o pop e o sertanejo”, disse o cantor, que imaginava o feat com a artista desde uma live que fizeram com a cantora Giulia Be, em 2020.

A cantora falou que gosta de passear por vários gêneros musicais e que isso está relacionado a sua própria história na música -ela começou cantando em banda de baile. Ela afirmou que prefere não ter limitações e gosta de fazer músicas bem diferentes porque para ela “errar é repetir a fórmula”. “Onde eu sentir que devo estar, eu vou.”

Luísa afirmou ainda que é muito significativo fazer uma música dentro do trabalho de Luan, que ela chegou a gravar cover em seu canal no YouTube. Ela lembrou que tem apenas cinco anos de carreira e receber o apoio do cantor com tantos anos na indústria musical teve um peso emocional grande na sua carreira.

“Luan é o primeiro artista que me abraçou de todas as maneiras em todos momentos da minha vida. Ele sabia o quanto eu amava esse tipo de música”, disse Luísa, que acredita estar abrindo uma nova porta na carreira. “Me leva para um lugar de respeito, ‘ela já pode fazer [sertanejo], já fez com o Luan'”, acrescentou.