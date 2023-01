Ludmilla fecha Festival de Verão Salvador com Gloria Groove e canta novo single

“Sou Má”, disse Ludmilla, tem participação das rappers paulistanas Tasha e Tracie, que cantaram com ela em show memorável

Lucas Brêda

Salvador – BA

Ludmilla cantou seu próximo single, “Sou Má”, no Festival de Verão Salvador, que acontece neste fim de semana na Bahia. Ela disse que vai lançar a música no próximo dia 2, além de outra faixa inédita, esta chamada “Nasci pra Vencer”.

“Sou Má”, disse Ludmilla, tem participação das rappers paulistanas Tasha e Tracie, que cantaram com ela em show memorável no último Rock in Rio, em 2022. “Dinheiro no bolso, eu sei que te incomoda/Mas pode se acostumar, porque essa porra virou moda/ Olha eu contando as notas”, a carioca canta em um dos versos do trap.

Sobre a outra inédita, “Nasci pra Vencer”, Ludmilla disse que está fazendo mistério sobre o conteúdo e a estética da faixa, que também deve ser lançada esta semana.

A apresentação de Ludmilla em Salvador foi a última de todo o Festival de Verão, já na madrugada de segunda (30). Com o bem-sucedido projeto de pagode “Numanice”, ela focou o show em sua faceta mais dançante.

Emendou “Favela Chegou”, “Verdinha”, “Socadona” e fez uma saudação ao público local com “Invocada”, um pagode baiano. Apesar de gravada em parceria com Leo Santana, atração do mesmo evento, em horário anterior, ele não acompanhou a carioca no palco.

Como tem sido comum neste Festival de Verão, marcado por shows de encontros, Ludmilla recebeu Gloria Groove para algumas performances em conjunto. Juntas, cantaram um medley romântico que já é costume nas apresentações em que ambas estão presentes -e inclui “Modo Avião”, “A Tua Voz”, “700 por Hora”, “Radar” e “A Música Mais Triste do Ano”.

Gloria Groove ainda puxou seu lançamento mais recente, “Proibidona”, parceria com Anitta e Valesca Popozuda, e o hit “Vermelho”, que cita MC Daleste, antes de deixar o palco. Mesmo de madrugada, o público ainda era grande para ver dois dos nomes mais proeminentes do pop nacional juntas em Salvador.

A segunda parte concentrou as sofrências de Ludmilla, com “Te Amar Demais” e uma versão do sertanejo “Que a Sorte a Nossa”. As faixas ganharam uma abordagem de R&B, com guitarras e teclados dando o clima de romance.

Mesmo quando puxou os pagodes, de “Numanice”, na reta final, ela manteve a formação, cantando os sambas sem pandeiro ou cavaquinho. A sessão teve “Teu Segredo”, clássico do Exaltasamba do qual a carioca já se apossou, e seguiu com “Maldivas”, sucesso com participação pontual, já tradicional, de Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla e ex-BBB.

Ludmila fechou seu espetáculo de pop multifacetado com um medley de funks, ritmo em que surgiu para o cenário da música no Rio de Janeiro. A sequência dinâmica teve “Vem Amor”, “Fala Mal de Mim”, “24 Horas por Dia”, “Din Din Din”, “Não Encosta”, todas “canetadas”, como ela diz, da artista.

Ainda bastante numerosa a plateia no Parque de Exposições de Salvador, onde acontece o festival, quando o show chegou ao fim, já perto das 2h30 da manhã. A faixa que fechou a edição de 2023 do evento foi “Onda Diferente”, hit de Ludmilla em funk de 150 BPM (batidas por minuto).