Luciano Camargo faz primeiro show gospel da carreira nesta quinta (27)

Nesta quinta (27/7), Luciano Camargo reúne sua banda para apresentar o seu primeiro show gospel, o “A Ti Entrego”. O evento vem três anos após o artista anunciar o projeto. E o cenário escolhido, como ele mesmo define, vem com uma missão: será no “Arraiana”, maior festa beneficente de Goiás, que celebra o aniversário de Anápolis-GO.

O primeiro trabalho solo de Luciano Camargo, que nasceu na pandemia, é um sonho antigo. Com 15 faixas dedicadas à música Gospel, o artista, que soma 30 anos de carreira ao lado do irmão Zezé Di Camargo, avisa de antemão que isso não significa uma separação da dupla, mas, sim, um projeto pessoal pelo qual vem se empenhando há bastante tempo. O álbum é traduzido em EPs, com músicas que ganharam as plataformas.

O lançamento da primeira faixa, “Tempo”, foi em 16 de outubro de 2020, data de seu casamento com Flavia Fonseca, a quem carinhosamente chama de Fau, mãe de suas caçulas, Helena e Isabella. Para Luciano, “A ti entrego’ significa Entregar, devolver para Deus o que Ele colocou de melhor em sua vida.

Sobre tocar no Arraiana, Luciano revela que não receberá cachê. Ele explica: “Quando eu recebi o convite, aceitei logo porque é um evento beneficente. Eles custearam toda a produção de levar a equipe, eu abri mão do meu cachê, produzi conteúdo com a mesma empresa que faz o projeto ‘Amigos’, fiz todas as músicas com a minha banda e estamos ensaiando há dois dias”, conta.