Lucas Lucco apresenta primeira temporada de “Rolê diferenciado”

Primeiro compilado do novo audiovisual do cantor tem seis faixas inéditas, participações especiais de Tierry, MC Don Juan e Guilherme e Benuto, e fica disponível nas plataformas de áudio às 00hs do dia 24/09

A paixão por carros esportivos e pela mistura de diferentes estilos musicais com o sertanejo – que tornam a sua sonoridade única – foram as grandes inspirações para o mais novo DVD de Lucas Lucco. O audiovisual “Rolê Diferenciado” traz muito da verdade do cantor e chega a todas as plataformas digitais em sua primeira temporada, com seis faixas inéditas e participações especiais de MC Don Juan, Tierry e Guilherme e Benuto.

O nome que mais combina com esse movimento é o “Sertanejo de Rua” ou “Sertanejo Urbano”. É a mistura de sertanejo – representados pelo arrocha e vaneira, feitos no violão de nylon, guitarra e sanfona – com elementos sintéticos – como o kit 808, muito usado na música eletrônica, rap e funk, que são sons 100% urbanos. Simplificando, foi da mistura do sertanejo com grave que nasceu o Rolê Diferenciado” descreve Lucas sobre como surgiu o projeto.

O audiovisual foi gravado no final de 2020, no estacionamento de um Shopping Center na cidade de Goiânia/GO. E um palco 360° com carros esportivos estacionados a sua volta, Lucas gravou um repertório de 21 faixas inéditas, sendo 80% delas composta por ele, que conta “cuidei com muito carinho da sonoridade desse trabalho e quis unir a essência do sertanejo com violões de nylon, por exemplo, à percussão cheia de elementos sintéticos, e fazendo a mistura do funk, do trap e do rap a esse som”.

Para participar com ele deste projeto inovador, Lucas convidou alguns amigos de cenas diferentes da música. São eles: Marília Mendonça, Dilsinho, Gaab, Diego & Victor Hugo, Dj Guga, Tierry, MC Don Juan, DJ Yuri Martins e MC Zaac, Guilherme & Benuto e DJ Gm e MC Marks. O lançamento do projeto será dividido em quatro temporadas, sendo as três primeiras com as participações especiais e a última, para encerrar com chave de ouro, uma temporada acústica.

Lucas Lucco assina a direção geral do projeto ao lado da Sync Design. Já a direção de vídeo é assinada pela Calango Filmes, direção de arte da Sync Design, e direção de fotografia de Lucas Pelegrini. Após anunciar sua saída da Sony Music, “Rolê Diferenciado” é o primeiro projeto do cantor com a desenvolvedora ONErpm, considerada uma potência na redefinição da nova indústria da música.



Lucas Lucco e Guilherme e Benuto. Foto: Marcel Bianchi

Lucas Lucco e Guilherme e Benuto. Foto: Marcel Bianchi

Lucas Lucco e Tierry. Foto: Marcel Bianchi

Lucas Lucco. Foto: Marcel Bianchi

Lucas Lucco. Foto: Marcel Bianchi

Rolê Diferenciado Temporada 01 – Lucas Lucco

Lançamento: 24 de setembro de 2021

Faixas:

Me Deixa Filmar part. Tierry (Compositores: Blener Maycom / Bruno Cesar / Gui Prado / Cristian Luz) Panfleto part. MC Don Juan (Compositores: Felipe Arna / Renato Campero / Juan Marcus / Mc Don Juan / Cokito) Amor de Fone part. Guilherme e Benuto (Compositores: Dan Lellis / Renato Campero / Cokito / Juan Marcus / Vinicius) Carência com Gin (Compositores: Lucas Lucco / Elan Rúbio / Bruno Sucesso) Halls Preto (Compositores: Kito / Léo Soares / Kleber Paraíba / Lucas Medeiros) Um Milhão de Likes (Compositores: Lucas Lucco / Kleber Paráiba / Dan Lellis)

Cronograma de lançamento no YouTube

24/09 – 11h00 – Me Deixa Filmar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

01/10 – Panflete MC Don Juan

08/10 – Amor de fone Guilherme e Benuto

15/10 – Halls Preto

22/10 – Carência com Gim

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

29/10 – Um Milhão de Likes