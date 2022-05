Lucas Lucco divulga parcerias com Dilsinho e Gaab na última temporada de “Rolê Diferenciado”

Cinco canções inéditas completam o álbum, que fica disponível na íntegra em todas as plataformas de áudio e vídeo a partir de 26 de maio

É chegada a hora do lançamento da última temporada do projeto “Rolê Diferenciado” e, com ela, mais dois feats inéditos de Lucas Lucco: Dilsinho e Gaab. A Temporada #4 fica disponível junto do álbum completo, em todas as plataformas de áudio, às 21h do dia 26 de maio. O primeiro clipe liberado será da faixa “Outras Sentarão”, com Gaab, que poderá ser conferido no mesmo dia e horário. Já as outras canções, ganham os vídeos ao meio-dia nas próximas quintas-feiras.

Outra parceria inédita deste lançamento é com Dilsinho, na faixa “Vez Em Sempre”. Lucas assina duas composições desta temporada ao lado de alguns parceiros “Perdoa Eu Ae” e a faixa que deu nome ao projeto “Rolê Diferenciado”.“Não Me Deixa Saber” completa o setlist.

O primeiro lançamento do projeto aconteceu no final de setembro de 2021, trazendo seis faixas e as participações especiais de MC Don Juan, Tierry e Guilherme & Benuto. Já a segunda temporada foi disponibilizada em 18 de novembro de 2021, com mais cinco canções, e parcerias com Diego & Victor Hugo, MC Marks, DJ Lerym e DJ Guga. A Temporada 3 chegou em 03 de fevereiro, junto da inédita parceria com Marília Mendonça, no sucesso “Amava Nada”, que se aproxima de 30 milhões de views.

Lucas descreve o estilo predominante no projeto e como ele surgiu: “O nome que mais combina com esse movimento é o “Sertanejo de Rua” ou “Sertanejo Urbano”. É a mistura de sertanejo – representados pelo arrocha e vaneira, feitos no violão de nylon, guitarra e sanfona – com elementos sintéticos – como o kit 808, muito usado na música eletrônica, rap e funk, que são sons 100% urbanos. Simplificando, foi da mistura do sertanejo com grave que nasceu o Rolê Diferenciado”.

A paixão por carros esportivos e pela mistura de diferentes estilos musicais com o sertanejo – que tornam a sua sonoridade única – foram as grandes inspirações para o mais novo DVD do cantor, que traz muito sua verdade em cada detalhe.

Sobre Rolê Diferenciado

O audiovisual foi gravado no final de 2020, no estacionamento de um Shopping Center na cidade de Goiânia/GO. E um palco 360° com carros esportivos estacionados a sua volta, Lucas gravou um repertório de 21 faixas inéditas, sendo 80% delas composta por ele, que conta “cuidei com muito carinho da sonoridade desse trabalho e quis unir a essência do sertanejo com violões de nylon, por exemplo, à percussão cheia de elementos sintéticos, e fazendo a mistura do funk, do trap e do rap a esse som”.

Para participar com ele deste trabalho inovador, Lucas convidou alguns amigos de cenas diferentes da música. São eles: nossa saudosa Marília Mendonça, além de Dilsinho, Gaab, Diego & Victor Hugo, Dj Guga, Tierry, MC Don Juan, DJ Yuri Martins e MC Zaac, Guilherme & Benuto e DJ Gm e MC Marks. O lançamento do projeto será dividido em quatro temporadas, sendo as três primeiras com as participações especiais e a última, para encerrar com chave de ouro, uma temporada acústica.