Loubet apresenta faixa inédita do seu DVD

“Pena que Trai” é a quinta música do projeto comemorativo e chegou hoje (15) às plataformas

Loubet acaba de conquistar mais de 14 milhões de views com o lançamento de quatro singles de seu DVD “10 Anos”, e aproveita para presentear o público com mais uma faixa do projeto. “Pena que Trai” chegou hoje (15) às plataformas digitais.

O single, composto por Junior Pepato, Kito, Thalles Lessa e Diego Silveira, conta a história de um homem que andou “de mãos dadas com o erro” e, mesmo sentindo algo pela ex-amada, entende que jamais poderá ter uma relação com ela, que tem tendências a ser infiel. Confira um trecho:

“Ela é linda demais / Pena que trai / Pena que trai / Ela sempre quer / Um coração a mais”

A canção chega aos aplicativos depois do grande sucesso de “Imprevisto”, feat. Murilo Huff, “Te Amo Atrasado” ao lado de Clayton & Romário, “Colo de Cela” em parceria com Luan Pereira e do hit “O Que Acontece na Roça fica na roça ”, que têm colaboração de Ana Castela.

“Mais um lançamento pra conta. Estou feliz demais com os resultados deste projeto até aqui. Temos ainda 12 faixas para liberar, e espero que o público esteja curtindo muito”.

Registrado em Curitiba/PR em março deste ano, “Loubet 10 Anos” contou com participações de Ana Castela, Murilo Huff, Clayton & Romário, Luan Pereira, Us Agroboy, Bruno & Barreto e Pedro Paulo & Alex. Com 17 faixas no total, o projeto foi realizado pela Marruá Produções, escritório que gerencia a carreira artística do cantor, enquanto a direção musical ficou a cargo de Júnior Braga.