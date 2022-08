Lô Borges faz show extra no Teatro Rival Refit, no Rio de Janeiro

A apresentação acontecerá neste sábado (13), às 19h30, para quem não conseguiu garantir um dos 350 lugares para o espetáculo de sexta-feira

O show desta sexta-feira (12), “Lô Borges: 50 Anos de Música”, que acontece, às 19h30, no Teatro Rival Refit, no Rio de Janeiro, no qual o cantor, instrumentista e compositor mineiro Lô Borges lança o álbum “Chama Viva”, com músicas inéditas, teve todos os ingressos vendidos.

Por essa razão, um show extra acontecerá neste sábado (13), às 19h30, para quem não conseguiu garantir um dos 350 lugares para o espetáculo de sexta-feira.

Em 2022, o icônico álbum duplo “Clube da Esquina” e o clássico “disco do tênis”, completam 50 anos, os dois lançados em 1972. Aos 70 anos de idade, numa fase de intensa produtividade, Lô Borges, além de comemorar a data, lança o álbum “Chama Viva”, com músicas inéditas.

No repertório do show estão garantidos sucessos do “Clube da Esquina”, como “O Trem Azul”, “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo” e “Paisagem da Janela”, além de músicas do álbum “Chama Viva”, que contou com participações especiais de Milton Nascimento, Beto Guedes, Paulinho Moska e Patrícia Maês, autora de todas as letras do álbum.

Acompanham Lô Borges (voz, violão e guitarra) os músicos Henrique Matheus (guitarra e vocais), Telo Borges (teclados e vocais), Renato Valente (baixo) e Robinson Matos (bateria).

Show 'Lô Borges: 50 Anos de Música'

Bom show!

Show ‘Lô Borges: 50 Anos de Música’

Artista: Lô Borges

Quando: Sexta-feira (12) esgotado; sábado (13), às 19h30

Onde: Teatro Rival Refit, r. Rua Álvaro Alvim, 33, subsolo, Cinelândia, Rio de Janeiro, tel. (21) 2240-4469

Quanto: De R$ 70 a R$ 140