Lily Nobre lança “Caliente”, gravada antes de ir para “A Fazenda”

Parceria com MC Ruan RZAN e Skorps é uma grande aposta de Lily enquanto está no reality da Record

Aproveitando seu momento no reality show “A Fazenda 15”, da Record TV, a cantora, compositora e atleta Lily Nobre lança seu mais novo single, “Caliente”, nessa sexta-feira (6). Uma mescla de funk e reggaeton, a nova faixa da artista conta com as participações de MC Ruan RZAN e do produtor paraguaio Skorps.

Buscando seguir os passos de seu pai, o cantor e compositor Dudu Nobre, Lily também está se dedicando à música e buscando o seu próprio som. Conhecida por singles como “Vilã” e “Gin”, a cantora está criando sua própria estética e sonoridade, inclusive nesse novo lançamento, que foi gravado logo antes dela entrar no “A Fazenda”.

Com beats dançantes, a produção de “Caliente” casa perfeitamente com as letras compostas por Lily Nobre. Cheios de flerte, os versos da faixa trazem o sabor latino do reggaeton, junto com o tom mais atraente do funk, por exemplo em rimas como: “Desvendo tão fácil tua malícia, tua vontade / Gosta da bagunça que eu faço na tua base”.

“Eu amei gravar essa música. O tempo que passei no estúdio antes do confinamento foi intenso. Gravei muito e amei tudo que fizemos em equipe. Espero que todos gostem também”, disse ela, antes de ir para o reality show da Record TV.