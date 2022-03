Lia Almeida, nova promessa do feminejo vem do Ceará e vai gravar DVD em Brasília

Natural de Quixadá/CE, Lia Almeida largou tudo para investir na carreira musical; Fãs enxergam semelhanças com Marília Mendonça

O desejo de investir na carreira musical fez com que a cearense Lia Almeida, 30, deixasse sua Quixadá, no interior do Ceará, para morar em Brasília, ainda durante a pandemia. Desde então, ela se dedica à produção de seu primeiro DVD, que será gravado no próximo domingo, 13 de março, às margens do lago Paranoá, na capital federal.

Entre Brasília e Goiânia, Lia divide o tempo de preparação para o DVD com apresentações em barzinhos e casas de show. No repertório, não faltam os clássicos do sertanejo, que sempre estiveram presentes em sua vida. Na plateia, quem ouve atento não deixa de compará-la à grande inspiração de seu trabalho, Marília Mendonça.

Lia tem sorriso fácil, o humor típico do cearense, e a espontaneidade que conquista mesmo quem ouve a cantora pela primeira vez. No Instagram @liaalmeidacantora, são 12 mil seguidores, muitos dos quais a acompanham em suas apresentações presenciais.

Família de músicos

Lia é uma multi-instrumentista, autodidata. Nascida em uma família de músicos, despertou cedo o amor pelos instrumentos e pelo canto. Recebeu as primeiras aulas de teclado do avô, Geraldo, que era regente do coral da igreja local. O exemplo também veio do irmão guitarrista, Rennan, e do tio Neto Inácio, que até hoje toca em uma banda de rock, em Quixadá.

Ela lembra ainda das aulas de violão com o amigo Pedro, na calçada de casa, e do primeiro concurso de música que participou, aos oito anos de idade. Além do violão e do teclado, aprendeu a tocar cajon e percussão, o que também a ajudou com o canto.

A distância da família não é o único sacrifício feito pela cearense para investir na carreira. Lia também abriu mão das faculdades de Educação Física e Turismo para se dedicar ao seu sonho de infância.

DVD trará músicas autorais e parcerias com grandes compositores

Lia Almeida 2k22 é o nome do DVD que será gravado dia 13 de março, no Mormaii da Ponte JK, em Brasília. O cenário tem ao fundo o lago Paranoá e a ponte símbolo da capital federal. Devido à pandemia, a gravação será fechada para convidados, amigos e familiares, seguindo as normas das autoridades sanitárias.

No total, serão gravadas 14 músicas. Algumas são autorais, outras são parcerias com grandes compositores do sertanejo, como De Angelo e Júnior Gomes, autores de sucessos como “S de Saudade” e “Esqueça-me se for capaz”. A própria Lia é autora de hits atuais como “Tara Metade”, de Matheuzinho e Marcynho Sensação.

Arranjos de Junior Cepa, produtor de Naiara Azevedo

A produção musical do DVD Lia Almeida 2k22 é de Junior Cepa, que também produz a cantora Naiara Azevedo. “A cada dia que a gente desenvolve mais esse projeto, mais eu acredito nele. A Lia é uma artista muito peculiar, com uma voz forte e bonita. Não tenho dúvida que esse projeto vai alavancar a carreira dela, do jeito que ela merece”, falou Cepa.

Lia Almeida também falou sobre o trabalho com o produtor. “As mãos do Cepa são mágicas. Ele conseguiu deixar as músicas ainda melhores. Os arranjos estão lindos e eu tenho certeza de que o público vai gostar muito”, disse a cantora.

No Youtube, estão disponibilizadas as guias das músicas que serão gravadas no DVD:

O instagram da Lia para quem deseja conhecê-la é o @liaalmeidacantora