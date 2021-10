Luiza & Maurilio e Léo Santana desembarcam no Cafe de La Musique neste final de semana

Um dos principais points de Brasília preparou uma programação especial para os brasilienses neste final de semana, com muito sertanejo e axé.

Neste sábado (23), o público vai cantar em coro o refrão “sextou com S de saudade”, da dupla mineira Luiza & Maurilio, que vão embalar os presentes com muito sertanejo modão e universitário.

Enquanto no domingo, quem sobe ao palco é nada mais nada menos que o gigante da Bahia, Léo Santana, que desembarca na capital inspirado e cheio de energia após sua gravação de DVD, realizada na Praia do Forte, na última terça-feira (24). O músico vai cantar seus principais sucessos, além de apresentar uma palinha das novidades do seu novo projeto.

Os ingressos para todos os shows estão à venda pelo www.sympla.com.br ou diretamente pela bilheteria da casa, com horário a ser agendado pelo whatsapp (61) 99803-1867.

O Cafe de La Musique Brasília está seguindo à risca o decreto que libera a realização de shows e festivais em Brasília, e a priori, a partir da última atualização, a capacidade de público da festa será limitada a 50% de sua ocupação, distanciamento entre as mesas, uso obrigatório de máscara ao circular pelo espaço, aferição da temperatura logo na entrada, totens de álcool em gel, além de constantes avisos sobre as medidas de proteção durante as apresentações.

Serviço

Cafe de La Musique Brasília

Onde: Setor de Clubes Esportivos Sul, Tr. 2 – ao lado do Pier 21

Quando: sábado e domingo, 23 e 24 de outubro, a partir das 19h;

Para mais informações: @cafedelamusiquebrasilia