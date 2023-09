Léo Pires revela sete novas faixas do DVD ‘Essencial’

Vídeos estão disponíveis no canal do cantor no YouTube

Seguindo a sequência de lançamentos do DVD “Essencial”, o cantor sertanejo Léo Pires lança, nesta sexta-feira (22), sete novas faixas do audiovisual. Neste EP, Léo apresenta “Já Pensou”, “Convidado Especial”, “Sextarei”, “Vestido”, “Pega Ladão” e os medleys de “Quero Provar Que Te Amo”, “Coisas Esotéricas” e “Enquanto Houver Razões”, além de “Estrela” e “Caso Indefinido”. Ouça todas as faixas no canal de Léo Pires no YouTube. “É um momento muito especial da minha carreira. Meu primeiro álbum junto a Dream foi pesado, inacreditável e maravilhoso. Nem nos meus melhores sonhos imaginei viver tudo isso. São músicas lindas, escolhidas a dedo e com a parceria de tantos artistas que sou fã. É só agradecer a Deus e a Dream por tudo”, diz Léo Pires.