‘Lazer Das Quebradas’ produz e divulga 49 artistas do DF

Realizado pela MUB Music, o projeto busca dar visibilidade e incentivar a cultura de regiões administrativas da capital. Confira os lançamentos que já estão no ar

A edição de 2023 do programa Lazer das Quebradas está no ar. O projeto, que visa difundir e fomentar a cultura urbana nas periferias do Distrito Federal, selecionou 49 artistas locais para produzir e lançar suas músicas. Cada um lançará um single através das plataformas da produtora MUB Music.

Os artistas foram escolhidos em uma seletiva online realizada em dezembro passado. Eles vêm de sete regiões administrativas diferentes: São Sebastião, Riacho Fundo, Cidade Estrutural, Sol Nascente, Taguatinga, Planaltina e Paranoá. Os selecionados recebem, além da produção musical completa e assessoria para o lançamento do projeto, uma bolsa de R$ 600 e um e-book sobre registro de obras e fonogramas.

Os lançamentos ocorrem semanalmente, por região. Em fevereiro, por exemplo, foram lançados os singles dos artistas de São Sebastião: Bellker GST, O’Hara Raíz, Jaybviu, Dona GI, Novick, Fjhay e Makyff. Agora em março, é a vez da galera da Cidade Estrutural. Leozeira, MC Dudu ST, WL, Aggin, Dozra MC, Insanv e KLF tiveram seus singles produzidos e serão divulgados pela MUB Music.

Nos meses seguintes, será a vez da galera do Riacho Fundo Sol Nascente, Taguatinga, Planaltina e Paranoá.

Ouça as faixas já lançadas e siga o perfil da MUB Music para acompanhar as novidades:

O Lazer das Quebradas tem apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF).