Laura Finocchiaro lança o single “Mulher de Púrpura”

“Corajosa, poderosa, mulher de púrpura, mas com ares de cor de rosa”. Os versos são da música “Mulher de púrpura”, que a multiartista Laura Finocchiaro lança amanhã (1), nas plataformas digitais. O pré-save pode ser feito no link.

A canção inaugura parceria dela com o sobrinho Ricardo Finocchiaro, filho da baixista e compositora Lory F (1958-1993). Os versos foram feitos por Ricardo para a mãe, mas também têm tudo a ver com Laura, cantora, compositora, instrumentista e produtora que, há quatro décadas, batalha na trilha da música independente.

Ricardo Finocchiaro, filho único de Lory, é produtor de rock, cantor, compositor, escritor e jornalista. “Quando recebi a letra, percebi que não tinha métrica convencional, uma coisa mais pro rock progressivo, muito profunda, com muito sentimento. O interessante foi que o rock progressivo havia sido apresentado a mim pela própria Lory. Então, me dediquei a fazer uma música que fosse grandiosa e pudesse traduzir a potência da música dela.

A eles juntou-se também Gilberto Oliveira, que gravou a guitarra solo e o baixo acústico. E a conexão com Lory F. ficou ainda mais perfeita com a voz falada da multiartista Deborah Finocchiaro, irmã caçula dela e de Laura, em participação para lá de especial. A música agradou ao público que assistiu aos shows de Laura Finocchiaro recentemente em Porto Alegre. “Foi um ótimo termômetro para medir a receptividade, que me deixou muito animada para o lançamento”, empolga-se a artista, que já prepara novas apresentações, agora em São Paulo.