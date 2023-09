Lauana Prado cria escritório próprio, o LP Music Business

Mesmo com a criação do LP Music Business, a artista manterá sociedade e parceria com a GTS, área de talentos da Universal Music

A cantora sertaneja Lauana Prado lançou, recentemente, o LP Music Business, escritório para gerenciar a própria carreira e agenciar talentos na música. Nesta nova fase, Lauana Prado conta com uma equipe formada por 28 profissionais das áreas técnicas de show, administrativas, comerciais, comunicação e marketing. A primeira dupla agenciada pelo LP Music Business é a “Cristinas”, formada por Cristina e Cristiane. As jovems foram descobertas por Lauana Prado. A artista manterá sociedade e parceria com a GTS, área de talentos da Universal Music. GTS e Lauana estão juntos desde 2018. “Sempre pude dar o meu toque no trabalho, mas, desta vez, estou realmente à frente da minha carreira e seguirei construindo essa trajetória ao lado da GTS, que são meus grandes parceiros da Universal Music”, explica Lauana Prado.