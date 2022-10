Lara Lis lança “Reviravolta”, primeiro álbum da carreira

Trabalho une diferentes vertentes do rap e traz letras carregadas de autoconhecimento, revolta e espiritualidade

A rapper Lara Lis lançou, no último sábado (1º), o álbum “Reviravolta”. Produzido e custeado de forma independente pela própria artista, o trabalho conta com nove faixas — a primeira é uma leitura da letra de “Como Lutei”, de Elza Soares, em forma de poesia.

“Reviravolta” é o primeiro da carreira de Lara Lis. Antes, a artista lançou o EP “Sol em Libra” e a mixtape “777” em parceria com a rapper Aqualtune. O álbum une diferentes vertentes do rap, contendo beats de trap, drill e detroit. As letras são carregadas de autoconhecimento, espiritualidade, autoestima e insatisfação e revolta com situações vividas na cena brasiliense.

Ouça “Reviravolta”:

O álbum conta com participação de Aggin, Mar$al e TUBA. A maioria dos beats são de Sanxu, em parceria com Zov e Noze. Este último também assina a mixagem e masterização ao lado PiátheKid e Mar$al.