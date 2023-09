Lançamentos pós-feriado na música brasileira

Com faixas para todos os gostos, confira a seleção semanal com 10 lançamentos da última semana na música nacional

Ouvir música pode ser uma ótima opção para ajudar a recuperar o ritmo depois de um feriado como o da semana passada. BaianaSystem, Pocah e Jão são alguns dos artistas com lançamentos que ganharam as playlists das plataformas digitais nos últimos dias.

MC Ryan SP, Xamuel e Fabio Brazza também trouxeram novidades para a música nacional durante a semana. O JBr separou estes e outros destaques entre o que há de mais recente no cenário musical brasileiro. Confira:

MC Ryan SP e seu ‘Toque de Malandragem’

Na última terça (12), MC Ryan SP lançou o projeto “Um Toque de Malandragem”. Voltado para o trap e para o funk, o trabalho reúne nomes como MC Daniel, Orochi, Oruam, MC Hariel, DJ Boy, Tizi Kilates e Marquinho no Beat. O álbum contém oito faixas e já está disponível nas plataformas digitais.

O ‘Borogodó’ da BaianaSystem

“Borogodó” é o nome da música do grupo BaianaSystem em parceria com a cantora Duda Beat. Lançada na terça (12), a faixa faz parte da trilha sonora da novela “Fuzuê”, que passa às 19h na TV Globo.

Xamuel, destaque da Batalha da Aldeia

Lançada nesta quarta (13), a faixa “Alguém Conseguiu Entender?” é o resultado da colaboração entre Xamuel, Dubaile, Caio Passos e Pedro Lotto. Xamuel vem ganhando destaque por suas participações na Batalha da Aldeia, a maior competição de rimas do Brasil.

“Me Lambe”, Jão

Nesta quinta (14), Jão disponibilizou o videoclipe de “Me Lambe”, faixa que faz parte de seu novo álbum, “Super”. A participação do ator João Guilherme, que fez jus ao nome da música e deu uma ‘lambida’ no cantor no clipe, foi assunto nas redes sociais.

Eli Soares ft. Alexandre Pires

Nesta sexta (15), o cantor Eli Soares disponibiliza a faixa e o clipe de “Vida”. O trabalho conta com a participação especial de Alexandre Pires.

A Braba é Ela: a Pocah!

Nesta sexta (15), Pocah lança o EP “A Braba É Ela”. Disponível nas plataformas digitais, o novo trabalho da cantora e compositora fluminense contém cinco faixas que transitam entre o funk, trap e reggaeton.

Fabio Brazza e sua visão de mundo

Nesta sexta-feira (15), Fabio Brazza lança o single “Homens Melhores Virão” em parceria com o pagodeiro Bressan. Unindo rap e samba, a faixa reflete sobre a masculinidade tóxica e como a desconstrução masculina pode levar a uma sociedade melhor.

Maria Cecília & Rodolfo: 15 anos em grande estilo

Nesta sexta (15), a dupla Maria Cecília & Rodolfo lança o clipe de “Os Dias Vão”, hit dos artistas que ganhou releitura para este novo projeto. Com faixas como “Quem Ama Cuida”, “Foi Sem Querer” e “Você de Volta”, os artistas completam 15 anos de carreira em 2023 e decidiram relembrar os sucessos no novo audiovisual. Várias das faixas já foram lançadas:

Izabella Rocha e o “Bella ao Vivo”

Neste sábado (16), a cantora Izabella Rocha lança “Carta para ele”. Assim como “Presente de um beija-flor” e “Quero ser feliz também”, a música faz parte do novo álbum da cantora, chamado “Bella ao Vivo”, e terá o clipe disponibilizado no YouTube.

João Neto & Frederico ft. Maiara & Maraísa

Os irmãos João Neto e Frederico lançaram recentemente o clipe de “Ela Não Vai Mudar”. Disponível no YouTube, o vídeo conta com a participação da dupla Maiara & Maraisa.