Lançamentos da semana na música brasileira

A semana foi agitada no cenário musical brasileiro. Bea Duarte, Humberto e Ronaldo, Nadson O Ferinha e até Elis Regina prestigiaram os ouvintes brasileiros com lançamentos e regravações. Pensando nisso, o Jornal de Brasília fez uma seleção especial de músicas para o Lançamentos da Semana. Confira:





Bea Duarte – Supostamente

Com mais de 1,3 milhões de seguidores no Tik Tok e 305 mil no Instagram, a cantora, compositora e influenciadora Bea Duarte apresenta seu novo single “Supostamente”. A música é também uma resposta para o hate sofrido pela influenciadora. Gravado no centro de São Paulo e dirigido por Tiago Nascimento, o videoclipe traz uma pegada mais descontraída, com muitos easter eggs. O clipe de “Supostamente”, de Bea Duarte, foi ao ar no canal da artista no YouTube. A canção está disponível em todos os apps de música.





Nadson O Ferinha – Vibezinha do Ferinha, Ep 02

O segundo EP do sergipano Nadson O Ferinha fará parte do próximo DVD “Vibezinha do Ferinha”. Gravado no Rio de Janeiro, o DVD conta com a participação de Léo Santana e acumula milhões de reproduções





Malla 100 Alça e Carlinhos Caiçara – “Sol”

O grupo Malla 100 Alça chega com novo single “Sol”, em parceria com o cantor e compositor Carlinhos Caiçara. Mesclando as sonoridades do forró eletrônico com o romântico, “Sol” segue o modelo criativo do grupo. Na nova faixa, Malla 100 Alça canta sobre temas como solidão, esperança e amor.





Matheusinho e WR no Beat – 5Horas

Em uma mistura de trap e R&B, o cantor Matheusinho apresenta “5Horas”. No novo single, o artista de São Luís (MA) une diversas referências da ‘black music’, que resultam em uma faixa de R&B apaixonado, uma ‘love song’ sensual. A música já está disponível em todas as plataformas de streaming.





Elis Regina – Para Lennon e McCartney

O single “Para Lennon e McCartney” apresenta a voz de Elis Regina recuperada de arquivos de estúdio datados de 1976 e restaurada com auxílio de avançados programas de inteligência artificial. Sob a produção de João Marcello Bôscoli, o trabalho foi conduzido pelo engenheiro de áudio Ricardo Camera e supervisionado pelo cantor Pedro Mariano.





Kant – O Apicultor

O single “O Apicultor”, do rapper Kant , já está disponível em todas as plataformas de streaming. Com mais de 94 milhões de visualizações no YouTube e mais de 900 mil ouvintes mensais no Spotify, o artista está em seu sétimo ano de carreira, que começou nas rodas de freestyle até se destacar musicalmente em 2019. A música vem acompanhada de um clipe disponível no Youtube.





Humberto & Ronaldo / Guilherme & Benuto – Pretinha

A dupla Humberto & Ronaldo acaba de lançar o single “Pretinha”, ao lado de Guilherme & Benuto. O videoclipe, disponível no canal da dupla no YouTube, foi gravado em Goiânia, no estúdio LKS Music, com produção musical de Blenner Maycon.





Vitinho – Amor Clandestino

O novo álbum do cantor, “Amor Clandestino”, já está disponível nas plataformas de streaming. Com 10 faixas, o disco explora um lado mais vulnerável de Vitinho, focado em canções românticas e sofrências. O álbum, composto por baladas românticas e sofrências intensas, foi gravado em um formato intimista, focado na conexão entre o artista e a câmera. Todas as faixas do disco receberam vídeos especiais, que foram disponibilizados no canal de Vitinho.





Juzé e Lukete – Visse & Verso

Compositores, poetas, cantores e atores, Juzé e Lukete lançaram o EP ao vivo “Visse & Verso”. O EP conta com cinco canções compostas pelos artistas no formato de voz, violão e beat boxes, com poesia e melodias que passeiam pelo pop, rap, piseiro e MPB.





CtrlX – Coração Jovem

O primeiro álbum da banda, intitulado “Coração Jovem”, chega às principais plataformas digitais nesta sexta-feira (17/5). Além do álbum, também está previsto para este mês o lançamento do videoclipe da música de destaque, “Se Joga Nessa Vida”, que será disponibilizado em seu canal oficial no YouTube.