Krawk revela “Estrela Bet Freestyle”, terceiro single do álbum “Trajadão De Fé”

Faixa já está disponível nas plataformas e conta com clipe no YouTube

Após uma bem-sucedida turnê em batalhas de rimas espalhada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, o rapper Krawk está de volta com mais um single, “Estrela Bet Freestyle”, já disponível todas as plataformas digitais, via Symphonic, além de clipe no YouTube.



“Estrela Bet Freestyle” é o terceiro single do próximo álbum de Krawk, intitulado “Trajadão De Fé” ou “TDF”. Nesta faixa, o artista mostra um novo lado de sua musicalidade, explorando influências como o EletroTrap francês e o AfroTrap italiano. Com rimas leves e irreverentes, a música promete conquistar os fãs com sua nova proposta. A faixa sucede os lançamentos “Deus é Bom”, além do um feat. com BC Raff, a “Nikeboy 2”.



O single “Estrela Bet Freestyle” foi composto e interpretado pelo próprio Krawk. A mixagem ficou a cargo de Andre Nine, enquanto a masterização foi realizada por Brendan Duffey. A direção do videoclipe é assinada por Mayra Merlyn.



Confira “Estrela Bet Freestyle” nos links https://www.youtube.com/watch?v=zGeJS9Xn1hI | https://sym.ffm.to/estrela_bet_freestyle