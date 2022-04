KLB anuncia retorno em turnê especial com 17 shows pelo Brasil

“20+2 Experience” celebrará duas décadas de carreira de uma das bandas mais famosa do país e o lançamento do primeiro álbum do trio

A espera finalmente acabou! Após muito planejamento e expectativa, o fenômeno KLB está oficialmente de volta às atividades! O grupo anunciou o tão aguardado retorno aos palcos durante apresentação especial no programa Altas Horas, da Rede Globo.

Para euforia do público, que há sete anos sonhava com esse momento, uma das bandas mais famosas do Brasil confirmou a turnê comemorativa “20 +2 Experience”, que celebrará duas gloriosas décadas de carreira e o lançamento do primeiro álbum do trio, que explodiu com os hits “A Dor Desse Amor” e “Ela não está aqui”.

Quem viveu os anos 2000, sabe muito bem quem são os irmãos Kiko, Leandro e Bruno. Eles dominaram e lideraram as paradas das principais emissoras de rádios do Brasil, eram semanalmente atração dos importantes programas de TV e conquistaram os corações de todas as adolescentes daquela época.

A consagração de todo sucesso veio traduzida na conquista de discos de ouro, platina e diamante. São mais de sete milhões de álbuns vendidos na carreira e uma infinidade de shows sold out com antecedência.

O retorno do fenômeno KLB à música provavelmente será um dos assuntos mais comentados de 2022. Agora, o grupo está se preparando para este retorno triunfal, que contará com a realização da Opus Entretenimento, a maior plataforma de shows e espetáculos ao vivo da América do Sul.

“Será muito gostoso revisitar a nossa história! Essa reunião será a realização de um sonho de todos os nossos fãs e dos nossos familiares também. Construímos uma carreira muito bonita e sólida. Durante todo esse tempo, as pessoas nunca deixaram de pedir o nosso reencontro e estamos prontos para levar muito amor e carinho para vocês. Será uma verdadeira celebração de anos mágicos em nossas vidas”, declarou o grupo.

A direção artística da tour “20 +2 Experience” ficará por conta dos irmãos, em parceria com o empresário Matheus Possebon, que também atuará como diretor musical. A direção geral é de Juliano Carvalho.

Com previsão de duração de duas horas, a ideia é protagonizar o “setlist dos sonhos”, a partir de hits como “A Dor Desse Amor”, “Um Anjo”, “Ela Não Está Aqui”, “Minha Timidez”, “Por Que Tem Que Ser Assim?”, “Estou Em Suas Mãos”, “Por Causa de Você”, entre outras.

Além disso, está previsto o lançamento de uma nova composição, que será revelada nos próximos dias, e versão especial para a clássica “Everything I Do”, do cantor canadense Bryan Adams. Os artistas devem aproveitar essa longa série de apresentações para a gravação de um DVD.

Foto/Reprodução

Confira abaixo as datas e as cidades que receberão os shows da tour “20 +2 Experience”:

11/06 (sábado) – São Paulo/SP

08/07 (sexta) – Rio de Janeiro/RJ

28/07 (quinta) – Porto Alegre/RS

29/07 (sexta-feira) – São José/SC

30/07 (sábado) – Curitiba/PR

06/08 (sábado) – Ribeirão Preto/SP

12/08 (sexta) – Brasília/DF

13/08 (sábado) – Belo Horizonte/MG

20/08 (sábado) – Natal/RN

21/08 (domingo) – Recife/PE

26/08 (sexta) – Salvador/BA

27/08 (sábado) – Maceió/AL

03/09 (sábado) – Manaus/AM

04/09 (domingo) – Belém/PA

Data em breve – Campinas/SP

Data em breve – Vitória/ES

Data em breve – Fortaleza/CE

Os fãs que estavam há tempos com saudades dos irmãos já podem se preparar para garantir presença neste giro pelo país. A venda de ingressos começa no próximo dia 28 de abril, às 15h. Mais informações serão reveladas em breve.

Formado em 2000, o KLB lançou oito discos de estúdio e dois ao vivo. Em 2012, eles anunciaram uma pausa no ano seguinte. Curiosamente, o grupo nunca chegou a anunciar seu fim, mas seus integrantes deram um tempo na carreira para se dedicarem a projetos pessoais. Porém, em 2015, realizaram vários shows e gravaram o DVD intimista “Um Novo Tempo”, que teve como set a área externo do estúdio dos cantores e a presença de familiares e amigos íntimos.

Sobre o KLB

O primeiro álbum intitulado “KLB” foi lançado em 22 de maio de 2000, trazia os mega hits “A dor desse Amor”, “Ela não está Aqui”, “Por que tem que ser Assim?”, “”Estou em suas mãos” recebeu disco de diamante e de platina triplo por ter vendido mais de 1 milhão e meio de cópias, além de ser o segundo álbum mais vendido daquele ano.

A primeira apresentação do grupo ocorreu em 31 de outubro, no lendário Olympia, em São Paulo, e a primeira aparição na TV, aconteceu no dia 25 de junho, no programa Domingo Legal, apresentado por Gugu Liberato. Em pouco tempo o trio ganha projeção no cenário musical brasileiro e participa assiduamente de programas televisivos.

Após dois meses em estúdio, o segundo CD da banda foi lançado em 2001. Assim como seu antecessor, o disco é composto por músicas pop com letras românticas e elementos da dance music. “Minha Timidez”, “Te Amar Ainda Mais”, “Olhar 43” e “Seu Nome” rapidamente viraram hits nas rádios de todo o país. O sucesso do grupo foi enorme e em pouco tempo já conseguiram ter mais 2000 fã-clubes, com mais de 100.000 membros cadastrados em uma central de fã clubes criada para atender a demanda (CFC KLB) e o lançamento de linhas de produtos com o nome KLB.

Foto/Reprodução

Em 2002, o trio lançou o 3º CD, que trouxe como carro-chefe o single “A Cada Dez Palavras”, que permaneceu por mais de 15 semanas seguidas no entre as dez mais pedidas e por 8 semanas como a faixa de #1 nas rádios brasileiras. O segundo single “Só Dessa Vez”, emplacou nas rádios e também garantiu duas semanas seguintes na Posição de #1.

Neste mesmo ano, além do programa Popstars, que revelou o grupo Rouge, o KLB apresentou, ao lado de Wanessa Camargo, Fael e Pedro & Thiago, o programa Jovens Tardes, da Rede Globo.

Em 2002, eles renovaram o contrato com a gravadora Sony Music e se tornaram um dos primeiros artistas a gravar um DVD no Brasil. O álbum “KLB: Ao Vivo” foi gravado no fim de 2002 e lançado em 10 de agosto de 2003, embalado pelo sucesso “Por Causa De Você”. Tudo isso foi a chave do sucesso para que se tornassem grandes estrelas da música brasileira, lotando centenas de shows pelo Brasil e sendo um dos grupos mais requisitados pela mídia.

Em 2004, os irmãos lançam o quarto disco de estúdio sendo liderado pelo single “A Ilha”, que repete o mesmo feito e se torna uma das faixas mais executadas das rádios chegando a ficar durante a primeira semana de lançamento em #1 posição. O videoclipe foi o mais pedido durante três semanas no top 10 da MTV Brasil.

No ano de 2005 foi lançado “Obsessão” com participação especial do rapper Pregador Luo, e na nova gravadora, a Universal Music. O destaque é a música “Um Anjo”, versão do hit “Angels”, de Robbie Williams e também “Não vou chorar” e “Quando penso em você”.

No ano de 2007 os irmãos anunciavam um projeto histórico com o CD “Bandas”, que trazia regravações de sucessos dos anos 1960, 70 e 80. Entre as músicas do repertório estavam “Menina Linda”, “Não devo mais ficar” e o sucesso “Todo azul do mar”.

Em 2008, o KLB lança “Entre o Céu e a Terra”, disco que traz uma sonoridade mais country. As músicas “Amor de Verdade”, “Juro Por Deus” e “Estou Morrendo aos Poucos” viraram hit nas rádios.

No dia 30 de novembro de 2011, lançaram “KLB 3D” e se tornam os primeiros artistas brasileiros a trabalharem com essa tecnologia. O CD é composto por 14 músicas inéditas e com o adicional de “A dor desse amor”, hit da banda, em uma nova versão inglês/espanhol. “Vai”, a primeira música de trabalho, foi top 10 das mais pedidas em diversas rádios do país.

Em 2012, o grupo decidiu dar um hiato, pois Leandro estava focado na política, Kiko seguiu produzindo e compondo e Bruno havia se tornado lutador de MMA .

Em abril de 2014, o KLB anunciou o retorno para a gravação do DVD comemorativo de 15 anos. Gravado em alta definição e com resolução 4K na área externa do KLB Studios, em São Paulo, o registro recebeu apenas familiares e amigos como convidados. O DVD “Um Novo Tempo” foi lançado em 19 de maio de 2015 junto com um EP com quatro faixas inéditas. Durante aquele ano, o grupo fez diversos shows em comemoração aos 15 anos.