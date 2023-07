King Saints une rap e pop em primeiro single de sua nova era

Compositora de oito faixas do novo álbum da Iza, a artista lança, nesta sexta (28), a música “Bitch Não Toca em Mim”

Diretamente de Duque de Caxias (RJ), KING Saints, compositora de sucesso para vários artistas que terá composição em novo álbum da IZA, dá o pontapé inicial na nova e já vitoriosa fase de sua carreira. Sob a gestão da Ternário Music e Head Media, label dentro da Universal Music, a artista anuncia a chegada de “BITCH NÃO TOCA EM MIM”, primeira parceria com Los Brasileros, produtores indicados ao grammy, para esta sexta-feira, 28 de julho, em todos aplicativos de música, com direito a clipe no Youtube da artista.

Inspirada nos sucessos de Nicki Minaj de 2010, a canção traz uma grande influência de RAP, em um flerte singelo com o POP. “BITCH NÃO TOCA EM MIM” é para as pessoas que se garantem sozinhas, sabem do seu valor, não levam desaforo para casa, não correm atrás de briga, mas se a briga vier na direção, a gente não corre dela. É para todos aqueles que encaram os desafios de frente sempre”, conta a cantora.

O clipe, dirigido por Léo Ferraz, que já trabalhou com nomes como Vitão, Anitta, Léo Santana, Carol Biazin, Bruno Gadiol, Di Ferrero, entre outros, também tem referências internacionais. “Nos inspiramos em referências visuais como o A$AP Rocky e o Tyler, the Creator, e a ideia para o clipe surgiu das conversas que tive com ela, quando revelou um pouco sobre suas origens. Descobri que ela era guia de turismo, e isso me deu a ideia de ambientar o clipe em um ônibus que a leva de volta a Duque de Caxias, sua cidade natal. No finalzinho da música, ela fala diretamente sobre Duque de Caxias, o que torna a cena ainda mais significativa, pois mostra que é o começo de sua carreira”, explica o diretor.

“Nesse ônibus, encontramos várias pessoas, personagens distintos. Tem a turma dela, que são os amigos do salão de beleza, aqueles que convivem com ela e a conhecem bem. Tem também os turistas, que ficam impressionados com a transformação da King, de guia de turismo para uma estrela da música. Essa mudança impacta especialmente aquelas pessoas mais tradicionais, que são menos abertas a romper com padrões e convenções”, completa Léo Ferraz.

“BITCH NÃO TOCA EM MIM” é o primeiro single de uma série que a artista está preparando nesta nova fase da carreira que promete muitas surpresas.

King Saints, artista de Duque de Caxias, iniciou sua jornada no carnaval e na dança, mas logo descobriu seu verdadeiro chamado no canto. Participou de eventos e festivais renomados, colaborando como compositora para artistas como Negra Li, Elza Soares e Luísa Sonza. Seu talento rendeu uma indicação ao Grammy Latino. Durante a pandemia, lançou o EP visual “Travessia” e a música “Sadomasoquismo” para a trilha sonora do filme “Me Tira da Mira”. Atualmente, promete surpreender com uma nova fase na carreira sob a gestão da Ternário Music e Head Media.