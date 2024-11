Kendrick Lamar, rapper indicado ao Grammy, lança novo álbum de surpresa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Nesta sexta-feira (22), o rapper Kendrick Lamar lançou, sem nenhum aviso prévio aos seus fãs, o seu novo álbum, “GNX”. Já disponível nas plataformas de streaming, o disco apresenta 12 faixas inéditas, entre as quais se destacam canções como “Heart pt. 6”, que continua uma série conhecida do cantor, “The Heart”.

Outra música que se destaca é “Squabble up”, que já havia sido parcialmente revelada durante o clipe de outro hit de Lamar, lançado mais cedo esse ano, “Not Like Us”. A música referencia a briga entre ele e o artista Drake que se intensificou esse ano e envolveu uma série de acusações da parte dos dois.

“GNX” é lançado em um ano em que Kendrick esteve particularmente ativo na produção de novas músicas, especialmente em função da disputa com Drake. A primeira faixa do álbum, “Wacced Out Murals”, também menciona a rivalidade que se tornou um dos acontecimentos mais marcantes deste ano.

Colaboram com o disco os artistas Jack Antonoff, que assina a produção executiva do álbum, e SZA. Outro álbum do músico está previsto para 2025, e Lamar irá se apresentar no intervalo da próxima edição do Super Bowl, jogo anual da National Football League (NFL) que se tornou um grande evento cultural, em fevereiro.

No início de novembro, o rapper recebeu sete indicações ao Grammy por “Not Like Us”.