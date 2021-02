Kaysar estreia sua carreira musical no Encontro com Fátima Bernardes

PUBLICIDADE

O ator e agora cantor e compositor, Kaysar, estrou a sua carreira musical na televisão. Kaysar foi o convidado especial do Encontro com Fátima Bernardes dessa terça-feira, 09. Kaysar lançou o single “Fogo no Paqruinho”com um clipe especial! Com a união do funk com o pop, a música foi escrita pelo próprio Kaysar em parceira com os cantores Zain e Bressan e produzida pela Kazulo.

No programa global Kaysar conversou com a Fátima e com Lucas Penteado sobre BBB e também contou os próximos passos da sua carreira musical. Kaysar adiantou com exclusividade que vai lançar uma nova música ainda nesse mês e também um feat. com o MC Zaac.

O programa foi um sucesso e deu o que falar nas redes sociais. #Encontro foi o assunto mais comentando no Twitter Brasil e Kaysar foi o segundo.

Nascido e criado em Alepo, Kaysar deixou a Síria em 2011 por conta da guerra no país. Em 2018, ele participou da décima oitava temporada do Big Brother Brasil e ficou em segundo lugar. Após sair do programa foi convidado para alguns testes para atuação e fez sua estreia como ator no filme Carcereiros. No ano seguinte ele integrou o elenco da novela Global Órfãos da Terra, interpretando o capanga Fauze e também participou do Quadro “Dança do Famosos”, do Domingão do Faustão, e foi campeão. Em 2020, interpretou Mikhail na série Panelinha, exibida pelo canal Warner Brasil, além de gravar mais uma temporada da Carcereiros.

Em 2021, além da carreira musical, ele está terminando de rodar um filme e um seriado e já tem novas gravações agendada. Kaysar promete conciliar as carreiras, conta que está estudando bastante na área da atuação. “Eu quero continuar atuando, estou sempre me preparando, estudando e buscando novos desafios dentro da atuação. Ser ator é uma paixão e é algo que quero seguir para o resto da vida! Me encontrei na atuação, mas em paralelo tenho muitos outros projetos e sonhos. Já posso adiantar que vem mais lançamentos musicais e não vejo a hora de poder subir no palco e mostrar minhas canções. Eu estou me apaixonando pela música assim como lá atrás me apaixonei pela atuação”, explica.

