Kayode e Rincon Sapiência lançam o clipe de “Superpoderes”

A ideia do projeto como um todo é retratar que superpoderes são as nossas habilidades naturais

Empoderamento e excelência. É com esses princípios que Kayode e Rincon Sapiência lançam, nesta quarta-feira (9/8), o audiovisual de “Superpoderes”. Com produção musical de Paiva Prod, direção de Rafael Carvalho (Studio Curva) e idealização pela gravadora Yalla Recordings, o videoclipe será disponibilizado às 15h, no canal do artista no YouTube.

Da letra ao filme, a ideia do projeto como um todo é retratar que superpoderes são as nossas habilidades naturais. Na capa, é possível ver um carrinho de bebê em chamas. “Já nascemos quentes e o fogo vem para ilustrar esse poder. Somos superpoderosos sendo nós mesmos”, explica o rapper. Já o clipe reúne referências de diferentes áreas da sociedade, como o lutador Tocha Thai, a dançarina Raquel Cabaneco, o grafiteiro Kaio Vicio Tinta e o ativista e revolucionário Galo de Luta.

A música, que entra nas plataformas de streaming nesta sexta-feira (11/8), mescla o blues com elementos do hip hop, o que traz uma textura musical diferenciada por meio das melodias e instrumentais. Quem chega para somar nos versos é Rincon Sapiência, uma das grandes referências do rap nacional e inspiração do próprio Kayode. O artista conta com os singles “Ponta de Lança (Verso Livre)” e “Dame Mais” em sua discografia, além de já ter vencido o Prêmio Multishow da Música Brasileira, em 2017.

“Me identifico muito com ele (Rincon), por estar sempre procurando fazer trabalhos diferentes. Realizar esse feat para mim é uma espécie de reconhecimento, acompanho o trabalho dele há tempos. O conheci em 2016, depois que ele assistiu a uma apresentação minha e elogiou bastante o som. Desde então, fiquei pensando se um dia iríamos trampar juntos. Finalmente esse dia chegou”, celebra.

“Superpoderes” é o primeiro single de “Flow da Pele Deluxe”, projeto que dá continuação ao renomado disco homônimo que notabilizou Kayode no ano passado. Vencedor do Music Video Festival (MVF), segundo colocado no Prêmio Rap Brasil e indicado às premiações do Ciclope Latino e Berlin Commercial, dois dos maiores prêmios do audiovisual mundial, o álbum fez com que o rapper alcançasse novos patamares em sua carreira.

“Desde que eu fiz o ‘Flow da Pele’, eu não parei. Senti uma evolução e estou confiante com o que temos para entregar para o público. Estamos mantendo o alto nível do nosso trabalho, porque sentimos essa responsabilidade. A gente colocou a barra lá em cima e não vamos parar agora”, conta.