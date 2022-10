Karol Kailler lança novo single ‘’Beijando de Olhos Abertos’’

Em clima de superação, a música chega a todos as plataformas digitais nesta sexta (21)

A cantora Karol Kailler, jovem talento sertanejo da Warner Music Brasil, lança, nesta sexta-feira (21), o single ‘’Beijando de Olhos Abertos’’. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais, e o clipe no YouTube chega às 12h.

A música conta a história de um casal que terminou e seguiu caminhos opostos: ela seguiu sua vida e ele ficou preso naquele antigo sentimento. A letra diz: ‘’Pior de tudo é saber que você tá mal / Que tá com ela só pra fazer social / A mim, cê não me engana / Tá com ela, mas queria tá na minha cama / Conta pra ela / Que cê beija de olho aberto lembrando da gente / Conta pra ela / Fala pra ela ficar esperta / Porque cê é meu / Nunca vai ser dela’’.

‘’Estou muito animada! Essa é daquelas que machucam, mas que a gente sofre junto, cantando, e coloca todo o sentimento pra fora! Espero que a galera curta muito! Vem muita coisa boa por aí nesse novo projeto’’, conta Karol.

A música ‘’Beijando de Olhos Abertos’’ fará parte do primeiro EP da cantora, chamado ‘’Minhas Regras’’, que tem previsão de lançamento para final do mês de novembro. O projeto conta com cinco faixas e promete mostrar todo o talento e potencial desta nova aposta da companhia.