Karen Francis conecta ancestralidade e juventude em seu primeiro disco, “Anos Luz”

A artista, nova promessa do afrobeats nacional, versa sobre cotidiano e sentimentos em seu álbum de estreia

Depois de abrir caminho com uma promissora sequência de singles, a cantora e compositora amazonense Karen Francis lança o seu aguardado disco de estreia, “Anos Luz”, nesta sexta, 1/9, nas principais plataformas de streaming. O álbum reúne oito músicas calorosas que passeiam pelo pop, R&B e afrobeats, entre quatro inéditas e quatro já conhecidas pelo público que acompanha a artista.

Com produção musical de Tico Pro, Guilherme Bonates, Ethos e Wzy e coprodução da própria Karen, além de direção artística e vocal da cantora Elisa Maia, “Anos Luz” chega ao público depois de um ano intenso para a artista, que passou por palcos importantes como o do festival Primavera Sound 2023, em São Paulo (SP), e coroa um processo que começou ainda em março de 2020, quando Karen iniciou a produção do disco.

Os ritmos de gêneros como R&B, neo soul e afrobeats e as sonoridades de países africanos como São Tomé e Príncipe, Nigéria e Cabo Verde guiam o som de Karen Francis em “Anos Luz”. Entre as principais referências, a artista cita nomes como Mayra Andrade, Sade, Davido, Os Calema, SZA e H.E.R., entre outros.

“Essas referências conversam com o que mudou desde o lançamento de ‘Acontecer’ lá em 2018. Eu ganhei muito mais repertório, pude investigar mais as minhas referências, o que a minha história significa, o que minha ascendência significa musicalmente”, diz a cantora, que é filha de mãe moçambicana com pai brasileiro.

Outras referências também surgem em forma de colaborações no disco, que conta com três participações especiais: a cantora paulista Nayra Lays, na faixa “Linha do Tempo”; o flow da rapper mineira Iza Sabino em “Chama”; e, na canção “Confissão”, já apresentada antes como single, os versos da cantora amazonense Anna Suav.

“Elas todas são artistas que fazem ‘corres’ com os quais eu me identifico. A Anna tem uma forma poética de escrever as coisas; a Nayra é uma menina jovem, negra, de periferia, que também tem uma lírica muito bonita e vivências em comum; e a Iza se destaca dentro do rap e fora de uma cena de heteronormatividade. Cada uma delas tem um timbre de voz diferente, que agrega em cada uma dessas composições”, ressalta Karen.

Para a artista, “Anos Luz” é uma oportunidade de mostrar a “história completa”, dando nova força a músicas já conhecidas, como “Expectativa” e “Confissão”. “Antes o público tinha escutado recortes somente; agora o disco é uma história maior, com todo o contexto, que espero que todos possam escutar com carinho”.

“Anos Luz” foi produzido com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do Edital Prêmio Manaus Conexões Culturais 2019, além de captação de recursos feita pela própria Karen Francis. Além disso, os lyric videos contam com o apoio do fundo YouTube Black Voices 2023.

Escute “ANOS LUZ” nas plataformas