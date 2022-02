Kanye West anuncia que seu novo álbum não será lançado em streaming

Não é a primeira vez que West ataca o modelo de streaming e recorre a métodos não convencionais de divulgação.

Kanye West anunciou nesta sexta-feira(18) a lista de músicas para o seu futuro álbum “Donda 2”, que estará disponível apenas no dispositivo “Stem Player” e não nas plataformas de streaming.

O artista disse que este dispositivo permitirá que os ouvintes também escutem quatro componentes da música (vocais e refrão, percussão, baixo e música) e custa 200 dólares.

“As empresas de tecnologia tornaram a música praticamente gratuita”, reclama o artista no Instagram. “Depois de 10 álbuns e 10 contratos, recusei 100 milhões de dólares da Apple. Ninguém pode me pagar para ser desrespeitado. Estabelecemos nosso próprio preço por nossa própria arte”.

Não é a primeira vez que West ataca o modelo de streaming e recorre a métodos não convencionais de divulgação.

Depois de lançar “The Life of Pablo” em 2016, inicialmente apenas na plataforma Tidal, West seguiu alterando a gravação, com backing vocals, novas letras e novas mixagens.

No ano passado, ele lançou “Donda” em uma série de apresentações e, quando finalmente chegou ao streaming, alegou que foi colocada pela gravadora sem permissão.

Seu anúncio do “Stem Player” vem logo após as críticas recentes do gigante do streaming Spotify, acusado de permitir desinformação por meio de podcasts, principalmente de sua estrela Joe Rogan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A polêmica gerou um debate sobre a hegemonia das plataformas de streaming e seu modelo de negócios, do qual os artistas pouco se beneficiam.

“Atualmente, os artistas ganham apenas 12% do dinheiro que a indústria ganha. É hora de libertar a música desse sistema opressivo”, escreve West, que defende o controle de seu trabalho.

O lançamento do novo álbum de Kanye West está marcado para 22 de fevereiro.

Agence France-Presse