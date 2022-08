Juyè, Nill e Dudu Pacceli lançam “Caso Sincero”

Faixa tem pegada romântica, explorando o R&B contemporâneo e o hip hop, com melodias carregadas de sentimento

Nesta sexta-feira (26), a cantora e compositora Juyè lança a inédita “Caso Sincero”, com participação do rapper paulista Nill e produção do brasiliense Dudu Pacceli.

Em “Caso Sincero”, Juyè une características do R&B Contemporâneo com o hip hop, apresentando melodias cheias de sentimento e acompanhadas de um piano executado pelo jazzista brasiliense Gabriel Angelotti.

Romântica, a faixa retrata um relacionamento transparente e maduro, relatando a expectativa e o sentimento que precede o encontro com a pessoa amada. “Fala sobre se valorizar e reconhecer que você pode ser algo bom para alguém. É sobre conquistar uma pessoa e espero com isso conquistar o público também”, afirma a artista.

A faixa pode ser conferida no canal de Juyè no YouTube.

O projeto possui um audiovisual, produzido por Marília Pierro, que traz casais de diferentes orientações sexuais, buscando reforçar a beleza de um amor sincero em qualquer relação. “Grande parte dos meus amigos são LGBTQIA+, eu vivo nesse universo, e tendo filhas, eu tento mostrar da forma mais pura que posso que não existem estereótipos ou orientações sexuais quando se trata do amor”, conta Juyè.