Juliette lança clipe de ‘Cansar de Dançar’; assista

Juliette Freire lançou, nesta segunda-feira, 16, o novo clipe da música Cansar de Dançar, com uma analogia sobre a história da ganhadora do Big Brother Brasil 21. Nas imagens, a cantora aparece recriando looks que marcaram a trajetória de vida dela.

“Minha personagem usa, no início, as roupas que eu usava quando trabalhava em escritórios e os dois looks que uso depois são roupas importantes na minha trajetória, que representam momentos em que me reconectei comigo mesma e que mostram algumas das minhas diferentes faces”, explica Juliette.

O clipe foi divulgado ao meio-dia no canal da cantora no YouTube

“O roteiro do clipe de “Cansar de Dançar” foi nascendo na minha cabeça já durante a gravação da música. Fui fazendo a música e pensando nele. O diretor acrescentou ideias e chegamos na ideia final”, diz.

Juliette ressalta ainda que a presença dos amigos e amigas no clipe mostra que o objetivo dela é nunca se desconectar das origens: “O vídeo passa uma mensagem forte e que eu gosto muito: de que quero sempre estar conectada comigo mesma, independente do julgamento dos outros (que não veem tudo está acontecendo comigo)”.

Cansar de Dançar foi produzida por HITMAKER, uma dupla de produtores responsáveis por trabalhos de grandes nomes como Anitta, Luísa Sonza, Marina Sena e Jão – e por Juzé, que participou do EP Juliette.

