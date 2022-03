Juliette fala sobre primeira turnê como cantora: ‘Muito frio na barriga’

Nas redes sociais, Juliette vem compartilhando a rotina de ensaios e dando uma amostra do que os fãs vão receber da estrela nos palcos

O fenômeno Juliette, que viu sua vida mudar repentinamente após vencer com larga vantagem o Big Brother Brasil 21, está prestes a dar mais um passo importante em sua meteórica carreira Neste sábado, 26, estreia no Rio de Janeiro a primeira turnê da artista como cantora, intitulada Caminho. Em setembro do ano passado, a paraibana lançou o EP Juliette, com seis faixas, que quebrou o recorde de Olivia Rodrigo na época e foi o projeto com mais streams no Spotify nas primeiras 24 horas após o lançamento

Nas redes sociais, Juliette vem compartilhando a rotina de ensaios e dando uma amostra do que os fãs vão receber da estrela nos palcos. Em entrevista ao Estadão, a cantora falou sobre as expectativas para noite de estreia: “Muito frio na barriga, muita ansiedade, medo, felicidade… Uma loucura. Eu estou sentindo tudo isso junto e eu acho que, mais que tudo, gratidão”.

Sobre o que tem sido mais desafiador durante os ensaios, a paraibana revelou que tem focado muito na voz: “Eu tenho muita preocupação com a minha voz, de acertar as notas, de permanecer afinada… Como eu não tenho tanta técnica, eu vou mais no ouvido, na intuição. Eu estou estudando, mas ainda não tenho muitos anos [de prática], então eu tenho uma preocupação maior com a voz”.

A artista revelou ainda que dançar e cantar ao mesmo tempo também tem sido um desafio. “Depois disso, quando é para cantar e dançar aí eu fico ‘opa, pera aí’. Sabe quando a gente está aprendendo a dirigir que tem que passar a marcha, dirigir, olhar retrovisor? Eu estou nessa adaptação. Tudo para mim é novo, tudo é desafiador […] Eu quero fazer algo muito bonito e fico toda preocupadinha”, afirmou a cantora.

Estadão Conteúdo