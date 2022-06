Jovem Dionísio se apresenta no Rock in Rio 2022

Composta em 2019, no Bar do Dionísio em Curitiba, a banda indie pop brasileira vai tocar o hit “Acorda, Pedrinho” e outros sucessos no dia 10 de setembro

A banda Jovem Dionísio, dona do hit “Acorda, Pedrinho”, vai se apresentar no Rock in Rio 2022. A confirmação saiu nesta segunda-feira (27). O quarteto sobe ao palco Supernova no dia 10 de setembro.

Com uma linguagem moderna e sonoridades que passam pelo pop, eletrônica e rap, a banda Jovem Dionísio é formada pelo vocalista Bernardo Pasquali (Belni), o baixista Gustavo Karam, o tecladista Bernardo Hey (Ber Hey), o guitarrista Rafael Mendes (Fufa) e o baterista Gabriel Mendes (Mendão).

Composta em 2019, no Bar do Dionísio em Curitiba, a banda indie pop brasileira dedica o hit Acorda, Pedrinho a um cliente frequente desse bar há mais de 20 anos – onde costumava tirar uns cochilos. Em 2020, foi reconhecida pela sua versatilidade, irreverência e peculiaridades, e considerada “artista do mês” da Apple Music. A música Acorda, Pedrinho, que integra o álbum com o mesmo nome, se tornou um sucesso absoluto e ultrapassou os 25 milhões de plays no Spotify e mais de 14 milhões de visualizações no clipe oficial no YouTube. O álbum ainda conta com outros hits de sucesso como Cê Me Viu Ontem, o primeiro single, Risco, Tu Tem Jeito de Quem Gosta, Não Foi Por Mal e mais.

No mesmo dia, 10 de setembro, se apresentam no Palco Mundo Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan, enquanto o Sunset recebe nomes como Ceelo Green, Maria Rita & Convidado, Gilsons & Convidado e Bala Desejo & Convidado.

Ao todo, o Supernova receberá 37 atrações selecionadas pelo Filtr Brasil e pelo festival em uma cenografia que vai encantar os fãs da Cidade do Rock. O palco contará com engrenagens na cenografia inspirado no SteamPunk, subgênero da ficção científica passado em uma realidade alternativa, cuja proposta estética remete ao Século XIX.