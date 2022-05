Jota Quest lança single inédito “Te Ver Superar”

A faixa, lançada nesta terça-feira (16), fará parte do setlist da nova turnê da banda “JOTA 25 – De Volta ao Novo”

A banda mineira Jota Quest lançou hoje, dia 16 de maio, a canção inédita Te Ver Superar, com a participação especial do cantor Dilsinho, produção do próprio Jota Quest ao lado de Paul Ralphes, e autoria de PJ, Rogério Flausino e Franklin Araújo.

Ouça aqui

Com letra otimista, de superação e motivação, Te Ver Superar ganhou também um clipe, gravado no centro de Belo Horizonte, no Mirante Topo do Mundo, em Minas Gerais, e em um estúdio no Rio de Janeiro. O vídeo, idealizado pelo diretor mineiro Israel de Oliveira e com direção de fotografia de Túlio Cipó, alterna cenas do quinteto e Dilsinho cantando juntos, com participação de Milton Guedes (no saxofone), da banda performando nas montanhas e imagens de vários ciclistas andando pela cidade. Produzido em parceria com a Dicotomia Filmes, o clipe tem edição de Daniel Ferro e apoio cultural da Sense Bikes.

Assista aqui

“Essa canção foi composta durante a pandemia, fala muito de fé, superação e liberdade. Quando nosso diretor sugeriu as bikes como elemento de integração, amamos a ideia na hora porque nossa BH é referência mundial do ciclismo, especialmente por causa das montanhas”, explica Flausino.

“O mais louco é que estamos passando por uma grande discussão aqui sobre a destruição de mais uma parte da Serra do Curral, por conta da mineração desenfreada na região. Não há coincidências, nossa Te Ver Superar chega também como um grito urgente pela preservação ambiental e o respeito às diferenças”, completa.

Com produção musical de Paul Ralphs e arte de capa de Rafael Conde, Te Ver Superar integra o novo álbum dos mineiros, o 10º da carreira, com lançamento previsto para o final de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto/Reprodução

A faixa fará parte também do repertório do novo show do grupo, em comemoração aos 25 anos de carreira, a JOTA 25, que passará por mais de 10 cidades brasileiras. A estreia será no dia 02 de julho, sábado, em São Paulo, no Espaço das Américas. Além da música inédita, os mineiros PJ, Paulinho, Marco Túlio, Buzelin e Flausino vão apresentar 25 grandes sucessos que embalaram a vida de boa parte dos brasileiros nestas últimas duas décadas e meia, além das novidades de seu 10° álbum de estúdio, em fase de finalização, entre as quais, os singles recentes A Voz do Coração e Imprevisível.

“Estamos a menos de dois meses da estreia e a expectativa pela turnê está grande, ainda mais por poder apresentar uma novidade como essa que fizemos com tanto carinho”, conta Rogerio Flausino, adiantando também que espera poder contar com a presença do Dilsinho em alguns shows.

Datas e locais confirmados

-02 de Julho | São Paulo – Espaço das Américas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

-09 de Julho | Rio de Janeiro – Jeunesse Arena

-30 de Julho | Porto Alegre – Araújo Viana

-20 de Agosto | Curitiba (local a confirmar)

-28 de Agosto | Salvador – Concha Acústica

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

-24 de Setembro | Brasília – Ginásio Nilson Nelson

-01 de Outubro | Vitória – Patrick Arena

-08 de outubro | Belo Horizonte – Expominas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

-15 de Outubro | Fortaleza – (local a confirmar)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

-22 de Outubro | Goiânia (local a confirmar)

-28 e 29 de Outubro | Florianópolis

-03 de Dezembro | Belém – Náutico Marine Club

Ficha Técnica | Música

Jota Quest (feat. Dilsinho)

Produção: Jota Quest e Paul Ralphes

Autores: PJ / Rogério Flausino / Franklin Araújo

Gravação: Rodrigo Aires Grilo – Estúdio Minério de Ferro (BH)

Mixagem: Pedro Peixoto

Masterização: Fili Filizzola

Guitarras adicionais: Pedro Cassini e Renato Galozzi

Ficha Técnica | Clipe

Produção: Dicotomia Filmes

Diretor de Cena: Israel de Oliveira

Diretor de Fotografia: Túlio Cipó

Produtora Executiva: Marcela Recchioni

Direção de Produção: Valéria Boaventura

Gaffer: Paulo Sérgio De Oliveira

Making Of Video: Bruno Misawa

Figurinista: Rafaela Cervantes

Stylist Banda: Camila Godoy

Edição e montagem: Daniel Ferro

Agradecimento: BH FIlm Comission