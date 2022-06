Johnny Depp anuncia turnê da banda The Hollywood Vampires

Ator se apresenta ao lado de Joe Perry, Alice Cooper e Tommy Henriksen

Johnny Depp e sua banda, The Hollywood Vampires, anunciaram nesta quarta-feira (22) as datas da turnê europeia de 2023. O ator (e guitarrista), que no início de junho venceu o processo de difamação contra a ex-mulher, Amber Heard, se apresentará ao lado de Joe Perry, Alice Cooper e Tommy Henriksen.

“Os Hollywood Vampires estão de volta! Vamos para a Alemanha e Luxemburgo em 2023”, diz o comunicado, publicado nos stories do Instagram. Os ingressos começam a ser vendidos no domingo (27).

Recentemente, dias após a vitória contra Heard, Depp revelou que iria lançar um disco com o guitarrista Jeff Beck. Os dois vão se apresentar no Festival de Jazz de Montreux no próximo 15 de julho, mesmo dia em que lançam juntos o álbum inédito, chamado “18”.

O trabalho reúne 13 faixas, com duas composições originais e covers de rock. O primeiro single, ‘This Is a Song for Miss Hedy Lamarr’, é uma homenagem a Hedy Lamarr, estrela do cinema da década de 1940, e foi divulgado no último dia 9 de junho.