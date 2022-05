John Legend lança a música “Dope”, primeiro single de seu próximo álbum

Legend compartilhou pela primeira vez parte de “Dope” no iHeart Awards, onde fez uma apresentação especial de piano em dueto com o co-compositor da música, Charlie Puth

A música comovente e contagiante dá o tom para começar o verão no hemisfério norte, com uma vibe divertida de uma festa de rua e uma letra sensual sobre tudo o que você encontra de especial naquele alguém.

“Estou bastante emocionado por lançar uma nova música. Criativamente, o último ano foi muito emocionante para mim. Tenho escrito e colaborado com algumas das pessoas mais talentosas da música e temos um ótimo material novo para compartilhar com o mundo. ‘Dope’ é uma das minhas favoritas. Eu amo a energia dessa música. Adorei colaborar com meus talentosos parceiros e produtores, além de J.I.D, que é um dos meus artistas emergentes favoritos no hip-hop. Espero que essa música possa fazer parte da trilha sonora das pessoas neste verão”, diz John Legend.

Confira!!!