Joe Torquatto comemora 25 anos de carreira com álbum novo

Projeto comemorativo da carreira do músico brasiliense terá show, lançamento de álbum e vídeos em plataformas digitais

O músico brasiliense Joe Torquato comemora 25 anos de carreira, e o auge dessa celebração será no próximo dia 15 de dezembro com show no Empório Braseiro do Cervejeiro, no Jardim Botânico. O evento marcará o lançamento do álbum “Joe 25 anos de Música”, projeto cultural contemplado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF) por sua relevância artística no Distrito Federal. No palco, o cantor terá a companhia do guitarrista Kiko Peres, produtor e arranjador do álbum, do baixista Persus Ramos e do baterista Renato Glória.

“É uma realização que me permite marcar essa passagem através de um registro muito especial. São 25 anos de carreira de fato, mas a música pulsa em mim desde o dia em que meu irmão mais velho colocou Jean Michel Jarre para eu ouvir. Eu tinha apenas três anos de idade e aquilo foi definitivo. A música deu ritmo à minha vida, me deu amigos, alegria e a oportunidade de fazer o que amo”, afirma Joe.

Além do show, o projeto prevê para 2023 o lançamento de nove vídeos nos canais do artista, um para cada faixa do álbum. Cidadão do Mundo; Leveza da Alma; My Nature; Estar; Me dê sua Mão; Fazendo Amor; Pela Metade; Ela é a Mulher e Perto do Fogo representam um apanhado de sua carreira, com composições que datam desde o ano 2000. A gravação de áudio e vídeo aconteceu no Orbis Studio e contou com a participação dos músicos Cláudio Leola (bateria), Nino Rodrigues (teclado), Persus Ramos (baixo) e Kiko Peres (guitarra).

Versátil, o artista se apresenta sozinho, na companhia do violão ou do baixo, nos duetos com Kiko, com as bandas “Black Machine”, “Marcianos” e com o artista Junior Groovador. Para além do talento musical, ainda surpreende como performer e “enterteiner”, imprimindo personalidade e irreverência às apresentações, o que reforça a abrangência do seu talento. “Joe 25 anos de música” busca condensar um pouco da grande capacidade desse artista, um expoente do pop rock made in Brasília.

Hey Joe

Neste um quarto de século, Kiko Peres tem sido a parceria mais frequente de Joe Torquato. No início dos anos 2000, quando se conheceram, ele era um dos crooners mais requisitados das bandas de baile da cidade, enquanto o guitarrista rodava o mundo com o Natiruts, banda da qual ainda faz parte. Juntos, puderam diversificar suas carreiras com trabalhos musicais em vários formatos. Joe também fez inúmeros feats em projetos especiais de Kiko, inclusive cantando nos álbuns e Tributo a Jimi Hendrix.

A quantidade e qualidade de colaborações desenvolvidas demonstra o quanto este encontro tem sido frutífero para ambos. Começaram no “Tributo a Lenny Krevitz”, gravaram o álbum Black Machine (mixado no estúdio do saudoso produtor Tom Capone), e seguem se apresentando em eventos, bares e restaurantes, festas e grandes espetáculos, muitas vezes em atrações que reúnem nomes relevantes da música nacional e internacional. Também integram a banda Marcianos, que interpreta clássicos do rock’n roll com outros músicos de peso: PJ (Jota Quest) no baixo e Xande Tamietti (Pato Fu) na bateria. Joe é um dos vocais fixos, função que já revezou com artistas como Rogério Flausino, Paulo Miklos, Samuel Rosa e Tico Santa Cruz.

Em “Joe 25 anos de música”, mesmo, ou pincipalmente por ser um trabalho em homenagem à trajetória de Joe, Kiko não poderia ficar de fora. “O Joe é um cantor incrível. Além de feeling, tem a técnica muito boa, canta em português e inglês e manda ver em variados estilos; seja rock, soul music, R&B ou black music. Tem ainda uma super presença de palco. Enfim, nunca decepciona. O retorno do público é imediato. É um super talento da nossa cidade e a nossa parceria é motivo de muita realização. Que venham mais 25 anos!”, comemora Kiko.

Serviço

Joe Torquatto – lançamento do álbum ‘Joe 25 anos de Música’

Empório Braseiro do Cervejeiro – Rodovia DF-001, Polo de Artesanato do Jardim Botânico, Loja 18

Quinta-feira, 15 de dezembro

A partir das 20h

Couvert: R$ 12