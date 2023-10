João Gustavo & Murilo lançam “Não Deu”

Canção narra a história de um amor que ficou no passado, onde as palavras não ditas pesam profundamente hoje

Donos de hits como “Qual É A Do Amor”, “Cancela Esse Cara” e “Lençol Dobrado”, esta lançada em 2019 e que acumula mais de 350 milhões de plays nas plataformas digitais, a dupla João Gustavo & Murilo se prepara para lançar sua nova música de trabalho. Versando sobre a saudade e o arrependimento, “Não Deu” estreia nas plataformas digitais nesta sexta-feira (20), e com clipe no canal oficial da dupla no YouTube.

“Não Deu” é uma balada romântica que cativa pela sinceridade de sua letra e pela interpretação da dupla. A canção narra a história de um amor que ficou no passado, onde as palavras não ditas pesam profundamente hoje. A música é uma reflexão sobre a importância de expressar nossos sentimentos e não deixar o orgulho e a timidez nos impedirem de sermos sinceros com aqueles que amamos.

O lançamento de “Não Deu” acontece logo após o DVD “Ao Vivo em Campo Grande”, que foi lançado completo em agosto e tem sido muito bem recebido pelos fãs da dupla. O DVD é uma celebração da música sertaneja e do talento de João Gustavo e Murilo, mostrando a energia de suas performances ao vivo.

Como eles comentam, “estamos muito animados em compartilhar ‘Não Deu’ com nossos fãs. Essa música é muito especial para nós, pois ela aborda temas que acreditamos serem universais – a saudade, o arrependimento e a importância de expressar o que sentimos. É uma canção que vem do coração e esperamos que toque os corações de todos que a ouvirem. Mal podemos esperar para cantar essa com o nosso público”.