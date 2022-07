João Gordo reimagina o clássico brega “Ciganinha” em versão punk

O segundo single do disco com versões de clássicos da música brega já está disponível nas plataformas digitais

O cantor e ícone do punk João Gordo, vocalista do Ratos de Porão, compartilhou “Ciganinha”, o segundo single de seu novo projeto paralelo. A canção, originalmente de Carlos Alexandre, estará no disco “Brutal Brega”, em que ele interpreta clássicos da música brega em versões punk.

No mês passado, João já havia lançado uma versão de “Fuscão Preto”, single que apresentou o projeto. No último sábado, durante sua participação no programa Altas Horas da TV Globo, o vocalista tocou essa música, além de “Tenho”, música de Sidney Magal que também estará no álbum.

O lançamento de “Ciganinha” acompanha um clipe, novamente dirigido por Raul Machado, diretor de clipes para Chico Science & Nação Zumbi, Planet Hemp, Sepultura, Ratos de Porão, Raimundos, Marcelo D2, O Rappa, Pitty, CPM 22, entre outros. Já a arte da capa foi assinada pelo ilustrador e designer Wagner Loud.

O projeto surgiu durante a pandemia, idealizado pelo produtor Val Santos (VIPER, Toyshop). Com a pausa nos shows e outras atividades presenciais, Val decidiu gravar, por diversão, versões punk de clássicos da música brasileira, e enviou as faixas para João gravar os vocais. Em pouco tempo, a dupla já tinha dezenas de músicas gravadas e um disco formado, com tributos a artistas como Sidney Magal, Reginaldo Rossi, Jane e Herondy, entre outros.

O disco Brutal Brega tem data de lançamento prevista para o segundo semestre de 2022, pelo selo Wikimetal Music. “Ciganinha” já está disponível em todas as plataformas.

Confira aqui.