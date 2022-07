João Gomes comemora lotação em show no RJ

A apresentação do cantor em Itaguaí, no Rio de Janeiro, na última segunda (4), foi a que atingiu lotação máxima de público

O cantor João Gomes, 19, segue trilhando um caminho de sucesso. A estrela do piseiro mostrou em seus Stories, na noite desta segunda-feira (4), sua apresentação em Itaguaí, no Rio de Janeiro, que atingiu lotação máxima de público.

“A gente fechou os portões muito longe de casa”, escreveu ele na legenda do Stories. “A gente fechou os portões no Rio de Janeiro, obrigada meu Deus! Caraca!”, disse ele enquanto comemorava com sua equipe, antes mesmo de subir no palco.

A apresentação do artista aconteceu na Expo Itaguaí, um grande evento country do Rio de Janeiro. O show da estrela do piseiro era gratuito, e finalizava o penúltimo dia de atrações do festival. O último show acontecerá nesta terça (5) com Luan Santana.

O nome do pernambucano chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter, com fãs celebrando a conquista do cantor. “João Gomes todo felizinho que deu super lotação longe de casa… Foi o mais esperado pela Expo Itaguaí 2022!”, escreveu uma internauta.

“A felicidade do João Gomes por ter fechado os portões da expo de Itaguaí! O cara é ‘brabo’, tamanha humildade, simplicidade e talento!”, elogiou outra. “Show do João Gomes contra a física, dois corpos ocupando o mesmo espaço, loucura!”, disse ainda outro.