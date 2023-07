Jiraya Uai comenta sobre a influência do Eletrofunk nas festas de rodeio e feiras agropecuárias

Apesar do Eletrofunk existir há tempos, durante a pandemia ele ganhou uma força enorme com o aumento do uso de redes sociais

Jefferson Mendes é o nome por trás do projeto de Eletrofunk que vem conquistando o país, o Jiraya Uai. Natural de Goiânia-GO, terra da música sertaneja e da agropecuária, o artista está construindo sua carreira dentro de um estilo que antigamente não era muito associado a esses dois tipos de evento, mas hoje em dia pode ser considerado indispensável.

Apesar do Eletrofunk existir há tempos, durante a pandemia ele ganhou uma força enorme com o aumento do uso de redes sociais, o que fez com a visão dos ouvintes fosse ampliada. Essa nova vertente musical, que mistura a música eletrônica com vocais de grandes nomes do funk brasileiro, ganhou espaço nas plataformas digitais e nos shows ao vivo.

Em outros tempos, em eventos como rodeios, era normal ter apenas um estilo musical, o sertanejo. Hoje em dia, ao montar os line-ups, produtores de eventos e cantores sertanejos sempre deixam em seu campo de visão DJs do Eletrofunk, e claro, entre eles está Jiraya Uai. Faz cerca de um ano que o artista se apresentou em um dos eventos mais cobiçados quando falamos da música sertaneja, o Luan City, festa promovida pelo gigante Luan Santana.

A música de Jiraya tem impactado diversos públicos, dos mais jovens aos mais idosos. O artista é realmente um fenômeno, com direito a apelido carinhoso dado por seus fãs – Johnny -, conquistando uma extensa agenda de shows. Além disso, Jiraya Uai apresenta números expressivos em suas redes sociais e plataformas digitais, que podem ser conferidos no grande número de pessoas comentando e pedindo performances do artista mais querido do Eletrofunk.

Jiraya ainda tem uma turnê marcada para esse ano nos Estados Unidos, além de ter feito outras na Europa até o momento. Esse estilo musical, tão amado nos rodeios, festas sertanejas, baladas, bares e no dia a dia dos brasileiros, veio com tudo, e está levando essa cultura para outros países ao redor do mundo.

Ouça e acompanhe Jiraya Uai:

Spotify | YouTube | Instagram