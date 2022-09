Jean Tassy lança EP “INVERNO” com três faixas inéditas

Projeto dá sequência à nova saga de lançamentos do artista iniciada com o EP “OUTONO”

Nesta quinta-feira, 22, o cantor, músico e compositor brasiliense Jean Tassy lança “INVERNO”, o segundo EP da sua nova saga de lançamentos.

O projeto conta também com “OUTONO”, lançado em julho, o álbum “PRIMAVERA” e o EP “VERÃO”, ambos ainda sem datas anunciadas. A sequência sucede a saga iniciada em 2018 com os EP’s “Anteontem”, “Ontem”, “Hoje” e finalizada em 2021 com o álbum “Amanhã”.

“INVERNO” marca a presença de Jean Tassy no R&B nacional e explora o uso de sintetizadores e elementos digitais, trazendo uma estética tecnológica e futurista para a carreira do artista.

“O EP retrata que o frio do inverno traz a necessidade de aquecer-nos dentro de algo que nos faça sentir seguros, criando uma analogia com o autoconhecimento e com o ato de voltar para si, se entendendo de forma consciente”, afirma Jean.

O projeto traz produções musicais de Riff Beats, Pascon, Janluska e Dispô e conta com o single já lançado “NOÇÃO” e as inéditas “MOLHAR”, “DISFARÇANDO-ME” e “VINGOU”.

“As faixas trazem a ideia de revermos nossos erros, criar coragem de entrar em águas geladas (desafiando nossos medos), sermos mais gratos com a vida e saber como se disfarçar em meio às maldades do cotidiano urbano”, completa o artista.