Jão, Ícaro & Gilmar, Luísa Sonza: confira esses e outros lançamentos da semana

Veja o que o mês de agosto continua proporcionando para o cenário musical brasileiro

Agosto não tem feriado, mas compensa com muita música boa! Só nesta semana, houve lançamentos de clipes, parcerias entre cantores aclamados e álbum novo quebrando recordes.

O Jornal de Brasília chega com mais uma seleção da música brasileira, desta vez de 13 de novidades, para te manter atualizado sobre o que rola na música nacional.

Jão

Na última segunda (14), Jão lançou “Super”, seu quarto disco. O trabalho fala do momento atual da carreira do cantor e, com mais de 6,5 milhões de reproduções, bateu o recorde e se tornou a maior estreia de um álbum na história do Spotify Brasil. Jão também anunciou a “Superturnê”, que ocorrerá em 2024 e contará com músicas de seus projetos anteriores.

Mikezin

Na terça (15), o rapper Mikezin lançou seu novo single, chamado “NAGÔ”. A faixa foi produzida por Bxrgez e está disponível em todas as plataformas de streaming. Conhecido pela sua participação na Batalha da Aldeia, a maior batalha de rimas do Brasil, o artista tem como objetivo romper as fronteiras estilísticas e atingir diferentes públicos.

Luísa Sonza

Nesta terça (15), Luísa Sonza lançou o clipe de “Campo de Morango”. O trabalho alcançou o Top 10 das músicas mais tocadas do Brasil no Spotify, ficando com o oitavo lugar do ranking. Esse é o início da era “Escândalo Íntimo”, o novo álbum da artista.

Wagner Luther

Nesta quarta-feira (16), Wagner Luther lançou seu novo álbum, chamado “Lados”. O projeto chegou aos aplicativos de música com 10 faixas, sendo duas inéditas e o clipe de “Você que Luther”. O cantor e compositor brasileiro fez sucesso na internet e foi destaque nos festivais de Lisboa.

Kamisa 10

Nesta quinta-feira (17), o grupo Kamisa 10 lança “Na Vibe do K10 – RJ”. O projeto tem 17 faixas, sendo 9 inéditas e 8 regravações. Grandes nomes da música também fazem parte do trabalho, como Dilsinho, Mc Daniel, Guilherme & Benuto, Thiaguinho e Gica.

Pagodeira – FM o Dia

Nesta sexta (18), a Pagodeira, projeto da rádio carioca FM o Dia, apresenta o álbum “Crias da Pagodeira – Volume 2”. O trabalho, que estará disponível nas plataformas de áudio, traz as participações de Elo Quatro, Segura Nega, Kipegada e Resolusamba.

Tierry

O cantor Tierry lançou o DVD “Volta, as crianças sentem a sua falta”, gravado no Rio de Janeiro-RJ e em Salvador-BA. O trabalho traz as participações de Léo Santana, Mc Ryan, Pablo, Thays Reis, Kevi Jonny, Zé Neto e Cristiano e está disponível em todas as plataformas.

Ícaro & Gilmar

Nesta quinta (17), Ícaro & Gilmar disponibilizam “Logo Logo” em parceria com Hugo & Guilherme. A faixa traz a famosa sofrência do sertanejo, falando de corações partidos e desilusões amorosas, e está disponível nos aplicativos de música.

Michelle Andrade

A cantora, compositora e musicista Michele Andrade lançou, nesta quarta (16), seu novo single “Então Vai”. Disponível nas plataformas digitais, a nova faixa da pernambucana representa uma nova fase de sua carreira.

João Bosco & Vinícius,

A dupla João Bosco & Vinícius lança o EP “Verão Multiverso” completo nesta sexta-feira (18). O projeto conta com duas regravações de grandes sucessos da música sertaneja: “Morto de Saudade Sua” e “Nem Dormindo Consigo te Esquecer”. As faixas têm participação da dupla Guilherme & Benuto.

Wey

Nesta quinta (17), Wey disponibilizou a faixa “De Férias com o WEY”. Disponível nas plataformas de áudio, o trabalho é uma colaboração do artista com Class A e 2050.

Luiza Pastore

Nesta quinta (17), a cantora, compositora e atriz Luiza Pastore lançou o single “Erro”. A música é um pop alternativo que fala sobre decepções no meio musical e como ser você mesmo pode frustrar a expectativa alheia.

Sudário

Nesta sexta (18), o pagodeiro Sudário lança seu novo EP, chamado “Sem Moderação – Vol.1”. O projeto conta com a faixa “A Regra É Clara” e com “Senta Gostosinho”, lançada no mesmo dia.