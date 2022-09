Jads & Jadson lançam álbum completo “20 Anos de História” nesta sexta-feira (30)

Dupla disponibiliza nas plataformas digitais as sete últimas faixas do projeto e traz “Letras Garrafais” como a escolhida como música de trabalho

ads & Jadson, considerados os “brutos do sertanejo” por ainda conseguirem manter em evidência suas raízes caipiras, liberam nesta sexta-feira (30) a versão completa do álbum “20 Anos de História” pela Som Livre – ouça aqui.

As últimas sete faixas do projeto – que totaliza 20 músicas – já estão disponíveis em todas as plataformas digitais. São elas: “Outra Pessoa”, “Cavalo de Tróia”, “Dom Brasileiro” com participação de Mayck & Lyan, “Coração Idiota”, “Então Confia” e as regravações dos hits “Jeito Carinhoso” e pot-pourri “Na sua Estante / Ando Falando Sozinho / Com Todos Menos Comigo”, todas acompanhadas de registro audiovisual no canal oficial da dupla no YouTube – assista aqui.

A canção escolhida como música de trabalho é “Letras Garrafais”, que já ultrapassa mais de 2 milhões de views na plataforma de vídeos e está entre as mais pedidas nas rádios de todo o Brasil. Composta por Moura, Tunico e Henrique Tranquero, a canção fala sobre a desconfiança de uma terceira pessoa no relacionamento. O refrão dá o tom: “Sem falar você me disse / Palavras tão difíceis de escutar / Tá doendo o que eu tô lendo / Escrito em letras garrafais no seu olhar / Infelizmente / Tem gente entre a gente”.

Gravado ao vivo em abril, na casa de shows Villa Country, em São Paulo, o projeto conta com produção musical de Flávio Guedes reuniu canções que foram essenciais para construir a trajetória de sucesso dos artistas, além das participações especiais das duplas Matogrosso & Mathias, Rionegro & Solimões e Mayck & Lyan.

O repertório do projeto audiovisual foi dividido em dois EPs. O primeiro foi lançado em julho, com sete faixas “É Da Roça Que Sai”, “Chá de Saudade”, “Por Álcool Abaixo (ft. Matogrosso & Mathias)”, “Poeirão”, “Cara Na Porta”, “Porteiro” e “Casa Caída” e que somam mais de 8 milhões de views no YouTube. Já o segundo volume foi disponibilizado no mês de agosto e reúne já conhecidas do público “A Vida É Assim” e “Desabafo de Paixão”, as inéditas “Letras Garrafais”, “Era Pra Ser”, “Moça Granfina” e “Alô Chorado”.

“Estamos felizes com a repercussão desse projeto que é tão especial para a gente e só temos a agradecer a receptividade e o carinho do público. O foco é continuar trabalhando na divulgação e por este ano pode ser que a gente grave mais uma música”, adianta a dupla.

Conhecidos pela mescla do sertanejo raiz com o estilo moderno de composição, os irmãos sul-mato-grossenses criaram nessas duas décadas uma identidade única, que tem o timbre de voz acentuado como principal característica. Mas engana-se quem pensa que o sucesso de Jads & Jadson se limita ao público regional e nichado do sertanejo bruto. Nestes 20 anos de carreira – que renderam 13 álbuns e sucessos diversos -, os números provam que a dupla furou a bolha: são mais de 1,2 bilhão de plays em seu canal oficial no YouTube, 420 milhões de streams nas plataformas de áudio e 1,3 milhões de ouvintes mensais só no Spotify