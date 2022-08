Jads & Jadson lançam 2ª parte do “20 Anos de História” nesta sexta-feira (26)

Com mais seis faixas – sendo quatro inéditas -, os sertanejos recebem a dupla Rionegro & Solimões como convidados

Jads & Jadson seguem trabalhando em seu novo projeto “20 Anos de História”. Nesta sexta-feira (26), a segunda parte – o EP “Jads & Jadson – 20 Anos de História, Vol. 2” – chega em todas as plataformas.

Com mais seis faixas – sendo quatro inéditas -, os sertanejos recebem a dupla Rionegro & Solimões como convidados e dividem os vocais na música ‘A Vida É Assim’. “A música é muito boa, uma regravação nossa, um sucesso bem antigo. Ficamos muito felizes em contar com a participação de Rionegro & Solimões, somos fãs demais da dupla e eles se entregaram de corpo e alma. Vamos ver se a galera vai dizer”, afirma Jads.

Assista à faixa:

Além das já conhecidas do público “A Vida É Assim” e “Desabafo de Paixão”, o EP conta ainda com as inéditas “Letras Garrafais” – escolhida como música de trabalho desta nova leva -, “Era Pra Ser”, “Moça Granfina” e “Alô Chorado”, que integram o novo volume do projeto e chegam com suas respectivas captações audiovisuais no canal oficial de Jads & Jadson no YouTube, se unindo às canções apresentadas no EP anterior: “É Da Roça Que Sai”, “Chá de Saudade”, “Por Álcool Abaixo (ft. Matogrosso & Mathias)”, “Poeirão”, “Cara Na Porta”, “Porteiro” e “Casa Caída”, lançadas na primeira parte do projeto audiovisual – e que somam mais de 8 milhões de views na plataforma de vídeos.

O álbum completo, última parte do projeto “Jads & Jadson – 20 Anos de História”, tem previsão de lançamento ainda para o segundo semestre de 2022.