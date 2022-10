Jack Johnson anuncia shows no Brasil em janeiro de 2023; saiba detalhes

A pré-venda dos ingressos começa em 1º de novembro, às 10h, para clientes do cartão de crédito da Porto Seguro Bank

Jack Johnson, de 47 anos, anunciou, nesta quinta-feira, 27, três shows no Brasil em janeiro de 2023. Nas redes sociais, o cantor contou que se apresentará em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte.

A primeira performance da turnê Meet The Moonlight ocorre na capital paulistana, no Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas), no dia 18. Em seguida, ele viaja ao Rio para um show no Qualistage no dia 20; no dia 22, toca no Festival de Verão, em Belo Horizonte.

A pré-venda dos ingressos começa em 1º de novembro, às 10h, para clientes do cartão de crédito da Porto Seguro Bank. Desconto de 50% também estará disponível para este público.

As vendas gerais iniciam no dia 3 de novembro, às 10h. Os tickets podem ser adquiridos pelo site da Live Pass:

https://www.livepass.com br/event/jack-johnson-espaco-unimed-16053026/

Estadão Conteúdo