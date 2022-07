J-Hope, do BTS, estreia carreira solo com ‘More’

Em seu trabalho inaugural, ele quer mostrar sua visão e personalidade como artista

Após anúncio do hiato do grupo sul-coreano BTS, o cantor J-Hope deu início a sua carreira solo e lançou nesta sexta-feira, 1º, o clipe de More, primeira música do seu álbum Jack in The Box, que chega às plataformas digitais em dia 15 de julho.

“Acho que devemos passar algum tempo separados para aprender a sermos um só novamente”, disse J-Hope quando o BTS anunciou a pausa. Em seu trabalho inaugural, ele quer mostrar sua visão e personalidade como artista.

O rapper foi confirmado como uma das atrações do Lollapalooza dos Estados Unidos, que ocorrerá entre os dias 28 e 31 de julho. Com isso, ele se tornou o primeiro artista sul-coreano a liderar o palco principal de um grande festival de música estadunidense.

Estadão Conteúdo