Izabella Rocha lança “Me Diga que Sim”

Minidoc “Me diga que sim” aborda bastidores da música “Agora ou Nunca”

Gravado no Clube do Choro, o minidoc “Me Diga que Sim”, que faz parte das produções do álbum “Bella”, já está disponível no canal de Youtube da cantora e compositora Izabella Rocha. O trabalho, assinado pela diretora Luciana Martuchelli e pelo diretor de fotografia Sylvio Lima, desvenda os bastidores das música “Agora ou Nunca”, versão de Izabella Rocha para “Now or Never”, de Curtis Lewis, imortalizado pela diva americana Billie Holliday.

“O recurso do minidoc é muito válido, pois me permite falar mais da escolha do repertório, de me abrir mais com o público, de abordar os bastidores do trabalho e, no caso específico de ‘Me Diga que Sim’, destacar a importantíssima contribuição do meu quarteto que me acompanha desde o início da turnê Blue Moon, que acabou inspirando a gravação do meu álbum atual”, explica Izabella.

O minidocumentário intercala imagens capturadas durante show da cantora realizada no Clube do Choro com entrevistas feitas com a artista e sua banda formada por Misael Barros (bateria), Dido Mariano (baixo acústico e elétrico), Felipe Portilho (teclados) e Moisés Alves no (trompete) . “Foi maravilhoso ter o Clube do Choro como palco dessa produção, um espaço tão importante para a música da cidade e do Brasil onde tive o privilégio de me apresentar algumas vezes. Reverencio muito este lugar”.

Sobre a música que embala a peça audiovisual, “Agora ou Nunca” é o sétimo dos nove singles que compõem o segundo trabalho solo da cantora, onde ela explora o estilo “jazz e afins”. A canção tem um toque de bossa boogie woogie, com a elegância dos arranjos de metais do Renato Vasconcellos. “É também um samba jazz, que acho que cai muito bem na minha voz, tipo de estilo que venho explorando cada vez mais, trazendo para os shows umas bossas mais animadas e dançantes”, afirma a cantora.

Utilizando de recursos que combinam lives, lançamentos nas plataformas digitais e apresentações presenciais, Izabella Rocha já apresentou “O Carcará e a Rosa”, “Three Little Birds”, “Misteriosa Atração”, “Tambor”, “Carta pra Ele” e “God Bless the Child”. Depois de “Agora ou Nunca”, ela lançará os últimos dois singles até o fim do ano. Acompanhando as canções, com exceção de Three Little Birds, estão disponíveis no canal de Youtube da artistas os minidocs “Um Novo Voo”, “Retirando os Véus”, “Pele sobre Pele”, “Legado”, “Casa de Bonenas” e, agora, “Me Diga que Sim”

Confira o minidoc

Sobre Izabella Rocha

Com 25 anos de carreira, a cantora Izabella Rocha iniciou sua trajetória solo em 2016 e encontra-se no meio do lançamento de seu segundo álbum solo: “Bella”. Fundadora do Natiruts (1996), que está entre as principais bandas do Brasil, como backing vocal e cantora, ela gravou cinco discos de estúdio com esta banda: “Nativus” (1997), “Povo Brasileiro” (1999), “Verbalize” (2001), “Qu4tro” (2002) e “Nossa Missão” (2005) – e fez centenas de shows.

Em 2006 saiu em busca das raízes musicais e, no ano seguinte, criou – ao lado de Bruno Dourado (percussão) e Kiko Péres (guitarrista), também ex-integrantes do Natiruts – o grupo InNatura, com o qual gravou mais três álbuns: o ao vivo “Um Artista Brasileiro” (2007, lançado em DVD), “Bossa Ragga” (2010) e “Innatura 3” (2013).

Com a maternidade – ela é mãe de Gabriela, Rafael e Elis –, entrou em contato profundo com a feminilidade e reforçou sua ligação com a natureza do planeta Terra, verdadeiro útero para toda a vida. Esta foi a base de “Gaia”, o primeiro disco solo e autoral, lançado em 2016, celebrando seus 20 anos de carreira com letras inspiradas pelo Sagrado Feminino e pela Mãe Natureza.

Em 2021, Izabella Rocha dá continuidade ao lançamento do álbum “Bella”, onde mescla influências do Jazz, Reggae, Soul, Samba Jazz e Bossa Nova, entre versões diversas e músicas inéditas.

Canais IZABELLA ROCHA

YouTube: Izabella Rocha

Instagram e Facebook: @IzabellaRochaOficial

Spotify: Izabella Rocha