Izabella Rocha interpreta Bob Marley em novo single

“No More Trouble” se une a “Presente de um beija-flor”, “Quero ser Feliz também” e “Carta para ele”, faixas do álbum Bella ao Vivo

A cantora Izabella Rocha apresenta, na próxima sexta-feira (22), mais um single do álbum “Bella ao Vivo”. Assim, “No More Trouble” se une a “Presente de um beija-flor”, “Quero ser Feliz também” e “Carta para ele”, todos disponíveis nas plataformas de streaming, com direito a videoclipes nos canais da cantora.

Na expectativa do lançamento, para o próximo ano, de um filme sobre a história do músico jamaicano Bob Marley, a cantora escolheu fechar 2023 com uma homenagem ao seu maior ídolo através de uma interpretação do sucesso “No More Trouble”. A faixa, que, nesta versão, tem uma levada jazz tropical, chama a atenção para a mensagem recorrente de Bob Barley sempre se manifestando em direção à paz.

“Essa música completou 50 anos em 2023, mas poderia, muito bem, ter sido lançada hoje. Bob cantava ontem o que o mundo precisa hoje. É um desejo da maior parte da humanidade e por isso é preciso ecoar essa ideia de que ‘não precisamos de problema, o que precisamos é de amor”, comenta Izabella.

A riqueza instrumental é outro ponto forte deste trabalho. A voz de Izabella ganha a companhia da bateria de Misael Barros, do contrabaixo de Dido Mariano, do trompete de Moises Alves, da guitarra de Rodrigo Bezerra, do teclado de Felipe Viegas e do sax de Carlos Cárdenas. A direção artística do trabalho gravado ao vivo também em vídeo é da diretora de teatro Luciana Martuchelli que assina a produção pela TAO Filmes em parceira com a Granmidia e KLanga Produções.

Serviço:

Lançamento do single “No More Trouble” (Álbum Bella ao Vivo)

Sexta-feira, 22 de dezembro

Pré-save: No More Trouble

Canal: https://youtu.be/fJBTYTf8OZY