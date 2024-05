Ivete Sangalo e Ludmilla cancelam turnês em estádios e culpam produtora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Ivete Sangalo e Ludmilla cancelaram as turnês “A Festa” e “Ludmilla in The House”, que deveriam passar por estádios brasileiros, poucas semanas antes de seu início.

No caso de Ludmilla, o primeiro show estava previsto no dia 25 de maio. Ivete deveria fazer a primeira apresentação no dia 1 de junho.

Em postagens no Instagram, as artistas acusam a produtora 30e, que organizaria as duas turnês, de não garantir as condições necessárias previstas em contrato para o início dos shows. As cantoras não deixaram claro o que não foi cumprido.

Em nota à Folha, a 30e lamentou o que chama de “decisão unilateral das artistas” e afirmou que não chegou a avaliar o cancelamento das turnês. “Em relação à turnê ‘Festa’, por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado”, disse.

No caso da “Ludmilla In The House Tour”, a produtora afirma que não houve negociação anterior à decisão de Ludmilla. “A 30e divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido ingresso.”

A 30e disse ainda que tem “integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores, e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão.”

Neste ano, Ludmilla comemoraria dez anos de carreira passando por 19 cidades do país. Seus shows são conhecidos pelas estruturas superlativas, como ela provou quando se apresentou no palco principal do The Town e, mais recentemente, no do Coachella.

“Sempre tive grande preocupação em levar grandes experiências para o meu público. É o que tenho feito nesses últimos anos”, escreveu Ludmilla. “Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas.”

Já Ivete Sangalo celebraria 30 anos de carreira com “A Festa”, anunciada durante um megashow no Maracanã, no Rio de Janeiro, em dezembro. Ela passaria por 30 cidades e os ingressos para as apresentações, assim como no caso de Ludmilla, já tinham sido vendidos.

“A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas”, lê-se no comunicado divulgado no Instagram de Ivete.

“Eu tenho 30 anos de carreira e a transparência, a responsabilidade e o amor em tudo que eu coloco sempre foram prioridade. É um momento difícil porque se trata de um sonho”, disse Ivete em vídeo para o seu Instagram. “Mas essa celebração tão especial não pode ser maior do que a segurança e o conforto do meu público.”