Ivete Sangalo completa 50 anos e comemora com show

Em comemoração ao seu aniversário, a cantora realiza show na Bahia com transmissão ao vivo pela Rede Globo

Ivete Sangalo está completando 50 anos nesta sexta-feira, 27. Com 28 anos de carreira, ela é um dos maiores nomes do cenário musical brasileiro.

A cantora entrou em evidência na década de 1990, quando era vocalista da Banda Eva. Em 1999, ela decidiu seguir carreira solo e lançou seu primeiro álbum, que lhe rendeu um álbum de platina pelas 300 mil cópias vendidas.

Ela mostrou sua versatilidade e, sem deixar o Axé, lançou canções em diversos ritmos. Entre os sucessos do primeiro trabalho estava Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, que chegou a virar trilha sonora da novela Uga Uga.

De lá para cá, a artista não saiu mais dos holofotes e se tornou um sucesso comercial, estampando inúmeras campanhas publicitárias. Ela também é apresentadora do reality show The Masked Singer Brasil, que já teve duas temporadas exibidas e tem um especial confirmado para o Dia das Crianças.

Ao longo da sua carreira na música, foram sete álbuns solo e dois discos em colaboração com outros artistas. Com sua popularidade, ela já vendeu mais de 18 milhões de cópias, se tornando uma das maiores artistas com vendagem de discos no País.

Nas plataformas digitais, a cantora possui quase 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 34 milhões de seguidores apenas no Instagram.

Em comemoração ao seu aniversário, Ivete realiza na noite desta sexta um show em Juazeiro (BA), sua cidade Natal, que será transmitido ao vivo pela Rede Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo.