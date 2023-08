Isabella Dervalli estreia como cantora e compositora com o single “Lindo”

O primeiro single da influencer, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, é resultado de anos de composição e experimentação

Com só 17 anos de idade, Isabella Dervalli já atingiu mais de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais e já fez campanhas com grandes marcas como Cacau Show e Vivara – agora, a influencer decidiu seguir seu sonho e lança sua primeira música como cantora e compositora, o single “Lindo”, nessa quinta-feira (31).

“Lindo” é uma faixa encantada com o romantismo da juventude, mas com a saudade de um amor de anos. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o single é resultado de anos de experimentações e composição.

Após criar seu perfil no TikTok durante a pandemia de covid-19, Isabella conquistou mais de 1,8 milhões de seguidores com seus vídeos de humor, aos poucos trazendo sua veia mais musical para frente das gravações. Com apoio de sua base de fãs, a artista decidiu investir nesse sonho e lançar sua primeira faixa.

“Já temos 2 singles finalizados e outras músicas sendo produzidas. Estou muito feliz com o resultado e espero que todos curtam esse lançamento”, afirma a cantora, sobre sua carreira construída em parceria com a desenvolvedora ONErpm.

Ouça “Lindo” em todas as plataformas digitais