Intokáveis lança, no Dia dos Namorados, seu segundo single

“Ninguém” usa histórias de lutas para motivar casais a não desistir do amor

A banda Intokáveis lança, neste domingo (12), Dia dos Namorados, no YouTube, a partir das 14h, seu segundo single. “Ninguém” faz parte do álbum “Luganenhum”, que está sendo revelado aos poucos ao público, e fala da luta que casais que se amam enfrentam para se manterem juntos em meio às dificuldades.

A música já vinha sendo executada nos shows, mas só agora ela ganha uma versão de estúdio.

Com vocais de Suzano, guitarras de Dinho Ribeiro, baixo de Bruno Ramos e bateria de Daniel “Gurincrível” Silva, a música é uma balada no estilo Rock Arena/Indie Rock e busca motivar relacionamentos

“‘Ninguém’ fala sobre a luta que ninguém vê os casais enfrentarem no dia-a-dia. Lembra o cansaço que é discutir relação e depois tentar acertar as coisas. São tantos acertos e defeitos que a gente pensa em desistir, mas, como em uma boa história de amor, ‘a saída é ficarmos juntos'”, brinca Suzano.

O clipe é uma obra de Gabriel Torquato, que usou técnicas minimalistas para dar o tom de carta de amor para o clipe que será lançado no dia dos namorados.

“O que o Torquato fez foi um presente para os casais e para nós. Ele teve a sensibilidade de criar algo que não é novo, mas que, da forma como ele fez foi uma carta de amor para todos”, destaca o vocalista da Intokáveis.

Lançamento e Capital Moto Week

Selecionada como uma das bandas oficiais do Capital Moto Week, onde tocará no dia 24 de julho, a Intokáveis faz o lançamento de seu primeiro disco no próximo dia 22 de junho, dentro da programação do Alto Volume, no O’Rilley.

Os ingressos antecipados já podem ser adquiridos com desconto por meio do direct do Instagram (@intokaveis) ou pelo (61) 983138244 (apenas pix).

Álbum Luganenhum

Uma homenagem à obra de Stan Lee, o nome do álbum faz referência a Luganenhum, uma cabeça de celestial do filme Guardiões da Galáxia, onde pessoas vão para fazer negócios e cometer crimes – bem parecido com alguns lugares no Brasil.

A decisão por revelar o álbum aos poucos é uma estratégia de marketing, pois no atual contexto da música, poucos são os consumidores de álbuns completos.